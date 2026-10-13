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Video Reacția lui Grindeanu, după demisia ambasadoarei SUA Kimberly Guilfoyle. „Dacă îmi spunea «nu-l schimbați pe Bolojan», tot o făceam”

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sorin grindeanu kimberly guilfoyle
Foto: captură video FlashPaparazzi
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Președintele PSD Sorin Grindeanu a reiterat explicația sa privind demiterea Guvernului Bolojan după întâlnirea cu ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, adăugând că „dacă îmi spunea doamna ambasador «nu-l schimbați pe Bolojan», tot o făceam (...) trebuia schimbat din toamnă”. El susține că întâlnirea din martie cu oficialul american într-un restaurant din nordul Capitalei a fost organizată „prin cunoscuți comuni”, după ce acesta, cu o seară înainte, nu a putut ajunge la un eveniment oficial la Ambasada SUA din România.

„În primul rând, când te invită un oficial american la masă...desfășurarea evenimentelor în acea zi n-a depins de mine. N-am chemat-o eu în România. Nu am avut altceva decât o masă. Dânsa a venit, dacă-mi aduc bine aminte, la un eveniment organizat la Ateneu, o dezbatere The Economist. Seara a fost un eveniment oficial la Ambasada SUA în România, unde n-am putut să merg. După care, prin cunoscuți comuni, am fost invitați acolo (la restaurantul Isoletta – n.red.). Nu s-a discutat o secundă despre guvernele din România. Era în martie, guvernul a picat în 5-6 mai. 

Și dacă îmi spunea doamna ambasador să nu-l schimbăm pe Bolojan...noi nu făcusem nici dezbaterea internă, votul a fost în 21 aprilie. Dacă îmi spunea doamna ambasador «nu-l schimbați pe Bolojan», tot o făceam. Acest lucru poate să vi-l certifice și George Simion, pentru că, până la urmă, voturile PSD și AUR au dus la schimbarea lui Bolojan și bine am făcut. Am acționat prea târziu. Domnul Bolojan trebuia schimbat din toamnă, de când a luat-o razna. 

Propaganda de fapt vrea să reconstruiască statuia lui Bolojan, după ce... e praf acum și se vede în sondaje. 

Asta este o mare istorie din aceasta tâmpită care n-are niciun suport în realitate. Eu asigur că pe Bolojan l-au schimbat românii, nu l-au schimbat nici americanii, nici rușii”, a declarat Sorin Grindeanu, la România TV. 

Ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, a demisionat la cererea Casei Albe. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Guilfoyle a afirmat că recentele acuzații care i-au fost aduse sunt false și că intenționează să-și apere „cu fermitate numele, reputația și integritatea”. 

Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia, ar fi sugerat că SUA ar fi fost implicate în demiterea guvernului Bolojan. Guilfoyle a vorbit despre România în acești termeni pe 18 martie, în timpul unei cine oficiale la ambasada SUA din Atena, la care au participat mai multe de persoane, printre care politicieni, personal al ambasadei și cadre militare. Ea ar fi spus că SUA pot face acest lucru oricărei ţări, potrivit unui articol publicat de The Wall Street Journal, care citează o sursă prezentă la discuții. Ulterior, și Financial Times a confirmat discuția. 

Guvernul României s-a prăbușit în luna mai, când PSD s-a retras din coaliția de guvernare și a votat alături de opoziția de extremă dreaptă pentru demiterea prim-ministrului Ilie Bolojan. 

Kimberly Guilfoyle a călătorit la București după cina de la Atena și s-a întâlnit cu membri PSD la sfârșitul lunii martie, printre care Sorin Grindeanu și ministrul de atunci al Energiei, Bogdan Ivan. 

Ambasadoarea americană în Grecia s-a implicat puternic în promovarea Coridorului Vertical de Gaze, infrastructură regională destinată transportului gazelor din Grecia spre Bulgaria, România și mai departe către Europa Centrală și de Est. Proiectul a fost susținut inclusiv la nivel diplomatic de Statele Unite. În septembrie 2026, extinderea Coridorului Vertical către Balcanii de Vest a fost oficializată printr-un memorandum semnat la Salonic, în prezența mai multor miniștri ai Energiei, a operatorilor regionali și a ambasadoarei SUA în Grecia. 

Editor : Alexandru Costea

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