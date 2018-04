Reacția lui Iohannis după ce o fetiță a fost pusă să stea în cap, pe ciment, în fața premierului

Aflat la o plimbare cu bicicleta prin București, Klaus Iohannis s-a întâlnit cu câțiva jurnaliști cu care a discutat pe mai multe teme. Întrebat dacă a văzut imaginile cu fetița care a stat în cap, pe ciment, în fața premierului Viorica Vasilica Dăncilă la „Simfonia lalelelor” de la Pitești, președintele a spus că nu a urmărit evenimentul la televizor, dar este de părere că cei mici nu trebuie să fie obligați să participe la evenimente, ci doar dacă vor.

Klaus Iohannis: Nu am urmărit la televizor evenimentul, am observat că există mulți internauți indignați. Dacă copiii participă cu plăcere la anumite evenimente publice este în regulă, dar nu este acceptabil să fie copiii obligați la ceva. Prefer să nu comentez prea mult. Singurul lucru îngrijorător acolo e o chestiune pe care am înțeles că au fost copii care se pare că au participat și din obligație, asta nu se poate.

Imaginile cu o fetiță de trei ani care se chinuie să facă o tumbă, pe ciment, la „Simfonia lalelelor”, sub ochii premierului Viorica Dăncilă, au stârnit revoltă și indignare printre internauți. Aceștia au acuzat-o pe profesoara copilei că a forțat-o să se dea peste cap, deși copila părea să se teamă.