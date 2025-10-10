Live TV

kelemen hunor
Kelemen Hunor. Sursa foto: Inquam Photos / Simion Sebastian Tataru
Din articol
Mesajele lui Kelemen Hunor pentru partenerii de coaliție

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a comentat gestul liderului PSD, Sorin Grindeanu, care a părăsit sala în timpul intonării imnului secuiesc, vineri, la Congresul UDMR, glumind că „poate nu știa versurile”.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a mulțumit premierului Ungariei, Viktor Orban, pentru sprijinul acordat aderării României la Spațiul Schengen, însă a părăsit sala în care se desfășoară Congresul UDMR în momentul intonării imnului secuiesc.

La scurt timp după incident, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a comentat gestul lui Grindeanu, declarând că nu a observat momentul în care acesta a părăsit sala, însă va dori să afle motivul.

„Eu n-am văzut, dacă a ieșit sau n-a ieșit. Am auzit și eu sau mi-au arătat în presă. N-am discutat cu domnul Grindeanu, nu știu, deși eu n-am observat. Trebuie să-l întreb ce s-a întâmplat, dar, mai în glumă, vreau să răspund. Poate nu cunoștea versurile imnului secuiesc. Dacă vorbesc la modul serios, nu știu de ce a ieșit. O să-l întreb când ne vedem, că nu am observat eu”, a spus Kelemen Hunor.

Mesajele lui Kelemen Hunor pentru partenerii de coaliție

În discursul său, președintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a adresat tuturor liderilor partidelor din coaliția de guvernare prezenți la congres. Acesta l-a felicitat pe liderul liberal Ilie Bolojan pentru demararea procesului de reformă a statului. „Cu PNL avem un istoric lung, încă din anii ’90. Acum, câteva luni, am pornit pe un drum lung și greu. Te felicit pentru curajul de a începe reforma statului, nu e un lucru ușor. Vreau să te încurajez să o faci până la capăt. Poți conta pe noi”, a spus Kelemen Hunor.

Totodată, adresându-se liderului PSD, Sorin Grindeanu, președintele UDMR a glumit pe seama emoțiilor de la eveniment: „Astăzi nu trebuie să ai emoții, la un alt congres poate că da.”

Congresul UDMR are în județul Cluj, în prezența mai multor lideri politici români și maghiari, inclusiv a premierului Ungariei, Viktor Orban. Evenimentul marchează alegerea conducerii formațiunii și discutarea direcțiilor politice ale acesteia pentru perioada următoare.

