Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, se delimitează de orice responsabilitate în cazul accidentului de pe șantierul de lângă Biblioteca Națională, unde doi muncitori au murit după prăbușirea unui mal de pământ, în august 2021. Întrebat la emisiunea „În fața ta” de la Digi24 despre schița pe care ar fi desenat-o personal pentru lucrările de pe șantier, dezvăluită într-o investigație Recorder, edilul a susținut că a oferit doar o sugestie tehnică și că nu are „nici cea mai mică vină” în producerea accidentului.

Robert Negoiță a fost întrebat, la Digi24, despre investigația Recorder potrivit căreia ar fi coordonat personal lucrările de lângă Biblioteca Națională și ar fi desenat o schiță a intervenției, după care s-ar fi executat lucrarea.

Primarul a respins ideea că schița ar reprezenta o noutate și a explicat că a făcut-o în contextul discuțiilor despre folosirea unor materiale pe care administrația le avea deja în stoc.

„Asta nu e nicio noutate, că zona mea de expertiză este totuși partea de construcții. Pot oricând să fac o discuție cu oricine, ca să se vadă, să se înțeleagă că e fix zona în care chiar mă pricep și mă pricep bine”, a declarat Robert Negoiță.

Edilul a susținut că desenul avea doar rolul de a le arăta celor care executau lucrarea o posibilă modalitate de folosire a materialelor existente.

„Schița mea acolo are legătură exclusiv cu faptul că le-am cerut să găsească o modalitate să folosească materialele pe care le aveam deja în stoc, care erau deja în stoc și știam eu de ele. Și eu am încercat să le exemplific: «Măi, cam în varianta asta, stabiliți voi detaliile, dar cam în varianta asta puteți să realizați lucrarea cu materialele existente»”, a explicat primarul.

Robert Negoiță a respins orice responsabilitate pentru accident și a susținut că soluția tehnică pe care spune că a recomandat-o nu avea legătură cu măsurile de securitate.

„Vreau să vă asigur, mai ales că acolo a fost și este o anchetă în curs, este un proces pe rol, nu am nici cea mai mică vină, nici cea mai mică vină. Dimpotrivă, privind în spate, consider că am procedat corect”, a afirmat edilul.

Acesta a acuzat că este asociat pe nedrept cu accidentul și a susținut că siguranța muncitorilor ține de respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă.

„Cu rea-credință încearcă unii să lege faptul că eu am avut o opțiune tehnică, pentru că asta știu să fac, fix la asta mă pricep, este o opțiune tehnică, de un accident de muncă, acolo unde nu am nicio treabă. Asta ține de SSM, de siguranța în muncă, nu are nici cea mai mică legătură cu soluția tehnică pe care eu am recomandat-o”, a declarat Robert Negoiță.

Accidentul de pe șantierul de lângă Biblioteca Națională

Accidentul a avut loc pe 2 august 2021, pe un șantier din apropierea Bibliotecii Naționale din București, unde un mal de pământ s-a surpat peste șase muncitori. Doi dintre aceștia au murit, iar ceilalți patru au fost salvați și transportați la spital.

Lucrările erau executate de o societate a Primăriei Sectorului 3, pe un teren aflat în proprietatea Ministerului Culturii. La momentul respectiv, autoritățile au anunțat că șantierul nu avea autorizațiile necesare.

În 2022, Robert Negoiță a dobândit calitatea de suspect în dosarul privind accidentul. Ulterior, acuzația de ucidere din culpă în ceea ce îl privește a fost clasată, iar în iunie 2024 dosarul a fost trimis în instanță în cazul altor cinci inculpați, patru persoane fizice și o societate. Primarul nu a fost trimis în judecată pentru această faptă.

Editor : A.P.