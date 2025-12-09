Reacția lui Nicușor Dan după ce Ciprian Ciucu a spus că președintele ar fi votat cu Ana Ciceală la Primăria Capitalei

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, după ce Ciprian Ciucu a spus că şeful statului ar fi votat cu Ana Ciceală la alegerile pentru Primăria Capitalei, că în orice meserie ai, când deschizi gura trebuie să te şi bazezi pe ce vorbeşti. „Cam asta e singurul comentariu pe care pot să-l fac”, a adăugat preşedintele.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat la Paris cu cine a votat la alegerile pentru Primăria Capitalei, după ce actualul primar ales, Ciprian Ciucu, declara în seara alegerile că din ceea ce aflase de la persoane apropiate şefului statului, acesta a votat cu Ana Ciceală, scrie News.ro.

„În orice meserie ai, când deschizi gura trebuie să te şi bazezi pe ce vorbeşti. Cam asta e singurul comentariu pe care pot să-l fac”, a comentat Nicuşor Dan.

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, care a câştigat alegerile la Primăria Capitalei, a declarat că a auzit din anturajul preşedintelui că acesta ar fi votat cu Ana Ciceală, la scrutinul de duminică, el afirmând despre această afimaţie că nu poate să probeze ceea ce a spus şi că i-a scăpat acest lucru.

„Nu pot verifica informaţia. Cred că deja am greşit că am spus acest lucru şi vreau să repar acest lucru, acum. Când greşesc, o să observaţi în comportamentul meu de acum înainte, pot să recunosc”, a mai spus Ciucu, în seara alegerilor.

