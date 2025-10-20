Reacția lui Nicușor Dan după ce judecătorii CCR au respins legea care le tăia pensiile

Președintele Nicușor Dan a avut o primă reacție după ce luni Curtea Constituțională a României a admis sesizarea ICCJ privind reforma pensiilor magistraților.

„Reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate. Nu este o poziționare împotriva magistraților, ci corectarea unei prevederi anormale – pensia egală cu salariul – pe care clasa politică a reglementat-o defectuos acum câțiva ani.

Toate partidele din coaliție și-au asumat reforma pensiilor magistraților. Imediat după publicarea Deciziei Curții Constituționale va fi redactat un nou text legislativ, care va ține cont de decizia de azi, prin care pensiile magistraților să fie corectate în mod echitabil pentru societate”, a transmis președintele pe X.

Curtea Constituțională a admis azi sesizarea ICCJ privind reforma pensiilor magistraților, ceea e înseamă că reforma propusă de Guvern nu poate fi aplicată.

„Dacă un astfel de pachet va cădea la Curtea Constituţională, e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi, alte acumulări care sunt adunate”, declara premierul Ilie Bolojan pe 27 august.

La începutul lunii septembrie, Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie de Justiţie au decis sesizarea Curţii Constituţionale a României în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor.

