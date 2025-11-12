Live TV

Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce Donald Trump a lăudat România și a spus că românii „sunt un popor grozav”

Data actualizării: Data publicării:
Nicușor Dan. Donald Trump.
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Gyozo Baghiu / Donald Trump. Foto: Profimedia

Președintele Nicușor Dan i-a mulțumit liderului american Donald Trump pentru „cuvintele foarte amabile față de români și față de statul român”. Șeful statului a precizat că acestea confirmă că reducerea numărului de militari americani de la baza Mihail Kogălniceanu „nu a fost un gest politic”.

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat cum comentează „cea mai recentă declarație a președintelui Donald Trump referitoare la România, făcută săptămâna trecută la Casa Albă”.

„Vreau să-i mulțumesc președintelui Trump pentru aceste cuvinte foarte amabile față de români și față de statul român. O voi face și personal, când vom avea ocazia”, a răspuns șeful statului.

Nicușor Dan a precizat că „este important faptul că acestea confirmă că retragerea forței rotaționale nu a fost un gest politic, ci unul pur operațional”.

„Reașezarea, așa cum a explicat săptămâna trecută și secretarul general NATO, a fost o chestiune operațională privind redistribuirea forțelor americane în Europa”, a subliniat președintele.

În ceea ce privește relația României cu Statele Unite, Nicușor Dan a menționat că „partea economică este foarte importantă pentru noi”.

„În pregătirea acelei vizite în Statele Unite au existat mai multe contacte și idei de proiecte discutate la nivel ministerial în ultimele săptămâni”, a adăugat el.

Donald Trump a vorbit, pe 7 noiembrie, despre anunțul Statelor Unite de a reduce numărul de militari americani de la baza Mihail Kogălniceanu din România. Liderul de la Casa Albă a spus că este vorba despre o ajustare și a lăudat poporul român.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
1
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
diana buzoianu la o sedinta
2
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
Pașaport rusesc
4
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple...
Când se șterg punctele de penalizare. Foto Getty Images
5
După ce perioadă se șterg punctele de penalizare primite pentru abateri în trafic. Cum...
"N-a fost convocat, pentru ca pe tatăl său nu-l cheamă Gică Hagi!" N-a mai rezistat: atac frontal la Mircea Lucescu
Digi Sport
"N-a fost convocat, pentru ca pe tatăl său nu-l cheamă Gică Hagi!" N-a mai rezistat: atac frontal la Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Nicusor dan prezinta strategoa nationala de aparara a tarii
Document. Președinția a publicat Strategia Naţională de Apărare a...
magistrati-document-ciocanel-1536x1025
Cu ce propunere merg magistrații la Cotroceni: pensii mai mari decât...
U.S. troops at the Mihail Kogalniceanu Air Base near Constanta
Nicuşor Dan: România poartă negocieri cu alte state pentru a suplini...
WhatsApp Image 2025-11-07 at 19.41.31
Rețeaua de influență a lui Hanț, afaceristul care se lăuda că l-a...
Ultimele știri
Papa Leon a dezvăluit care sunt patru dintre filmele sale preferate. „Față de Francisc, selecția actualului papă este mai puțin cool”
Moscova își pregătește o „armată a dronelor”. Rusia a lansat „Forțele Sistemelor Fără Pilot”, o nouă ramură militară aprobată de Putin
O suprafață similară cu a Muntenegrului nu poate fi locuită în Ucraina din cauza minelor și a explozibililor
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
US President Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at the White House on April 7, 2025. (USA)
Trump îi cere preşedintelui israelian Isaac Herzog să-l graţieze pe Netanyahu: „Bibi a luptat alături de mine”
SEP_CCR_ILUSTRATIE_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
CCR a amânat sesizarea președintelui Nicușor Dan referitoare la legea regimului cultelor
nicușor dan
Nicușor Dan, despre scandalurile recente de corupție: Știam cu toții că sunt oameni gata să dea șpagă. Statul a reacționat corect
Călin Georgescu.
A fost Călin Georgescu agent SIE? Nicușor Dan: „În momentul în care o să ieşim cu raportul, o să aveţi şi răspunsul”
Înalta Curte de Casație. Foto: ÎCCJ
ICCJ a propus un „acord pentru Justiţie” înaintea întâlnirii de la Cotroceni
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Jupiter retrograd pentru zodia ta? Niciun semn zodiacal nu scapă de valul emoțional
Cancan
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
Fanatik.ro
„E vagabond! I-am plătit biletele de avion să vină nevastă-sa”. Gigi Becali, dezvăluiri uluitoare despre...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Ce pensie avea Horia Moculescu după 42 de ani de muncă: ”La recalculare mi-au tăiat 300 de lei”. Adevărul...
Adevărul
Indiciile care arată că Putin are „birouri-clonă” care îi permit să pretindă că se află la Moscova. Cum își...
Playtech
Presemnalizarea unei amenajări rutiere. Ce trebuie să facă şoferii când întâlnesc indicatorul?
Digi FM
Suferință în fiecare cuvânt. Nidia Moculescu, mesaj sfâșietor după moartea tatălui ei: "Sunt o fiică ruptă...
Digi Sport
Emma Răducanu, așa cum n-ai mai văzut-o niciodată
Pro FM
"Drogurile mi-au distrus viața". Paris Jackson are de la 20 de ani o gaură în nas din cauza substanțelor...
Film Now
Cum îi tratează Dakota Fanning pe tinerii actori pe platourile de filmare: „Asta apreciam când eram mai...
Adevarul
Cortina de sârmă ghimpată a României anilor '80, între frontieriști și grăniceri. Tânăra care a născut în...
Newsweek
84 de pensionari au cerut azi dreptate judecătorilor CCR care au pensii speciale de 10.000€. Ce li s-a răspuns
Digi FM
Ce spunea Horia Moculescu despre moarte. Compozitorul suferea de BPOC și era conștient de riscurile bolii...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Cum arată azi fata Bond din "Die Another Day". A jucat cu Tom Cruise și Ben Affleck, are 46 de ani și doi...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...