Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce Donald Trump a lăudat România și a spus că românii „sunt un popor grozav”

Președintele Nicușor Dan i-a mulțumit liderului american Donald Trump pentru „cuvintele foarte amabile față de români și față de statul român”. Șeful statului a precizat că acestea confirmă că reducerea numărului de militari americani de la baza Mihail Kogălniceanu „nu a fost un gest politic”.

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat cum comentează „cea mai recentă declarație a președintelui Donald Trump referitoare la România, făcută săptămâna trecută la Casa Albă”.

„Vreau să-i mulțumesc președintelui Trump pentru aceste cuvinte foarte amabile față de români și față de statul român. O voi face și personal, când vom avea ocazia”, a răspuns șeful statului.

Nicușor Dan a precizat că „este important faptul că acestea confirmă că retragerea forței rotaționale nu a fost un gest politic, ci unul pur operațional”.

„Reașezarea, așa cum a explicat săptămâna trecută și secretarul general NATO, a fost o chestiune operațională privind redistribuirea forțelor americane în Europa”, a subliniat președintele.

În ceea ce privește relația României cu Statele Unite, Nicușor Dan a menționat că „partea economică este foarte importantă pentru noi”.

„În pregătirea acelei vizite în Statele Unite au existat mai multe contacte și idei de proiecte discutate la nivel ministerial în ultimele săptămâni”, a adăugat el.

Donald Trump a vorbit, pe 7 noiembrie, despre anunțul Statelor Unite de a reduce numărul de militari americani de la baza Mihail Kogălniceanu din România. Liderul de la Casa Albă a spus că este vorba despre o ajustare și a lăudat poporul român.

