Președintele Nicușor Dan a reacționat vineri la declarațiile făcute de liderul AUR George Simion, inculpat pentru instigare publică, și care susține că dosarul său e fabricat politic. „În momentul în care cineva face la rând afirmații neprobate, persoana respectivă, indiferent de poziția lui în stat, în societate, nu trebuie să fie luată în serios”, a declarat președintele, aflat la Bruxelles.

„Eu am spus asta de mai multe ori și încerc să fiu cât de obiectiv pot. În momentul în care faci o afirmație, trebuie s-o probezi. Și în momentul în care cineva face la rând afirmații neprobate, persoana respectivă, indiferent de poziția lui în stat, în societate, nu trebuie să fie luată în serios. Eu așa mă raportez la oameni. Adică sunt oameni... sunt în contact cu oamenii, obțin informații, opinii de la ei. Față de cineva care de o dată, de două, de trei ori îmi spune niște blufuri care nu se confirmă, nu mai prea am ce să interacționez. Și cred că și societatea ar trebui să facă la fel. Adică trăim într-o lume complexă în care informația este esențială și trebuie să dăm credit celor care, când spun lucruri, se și întâmplă. Asta este evaluarea mea,” a declarat președintele Nicușor Dan.

George Simion este acuzat de instigare publică, a anunțat Parchetul General joi, după ce liderul AUR a ieșit de la Parchet. „În cursul zilei de astăzi, 26 noiembrie 2026, procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un deputat din Parlamentul României sub aspectul săvârșirii infracțiunii de instigare publică”, a transmis Parchetul General într-un comunicat.

Potrivit procurorilor, „în data de 09 martie 2025, în jurul orei 22.00, inculpatul, având calitatea de deputat în Parlamentul României și lider al unei formațiuni politice, a publicat pe pagina sa de Facebook, accesibilă publicului, videoclipul cu titlul „Reacție la cald” (apreciat de un număr de 45.446 de urmăritori, la care a primit, până la data de 10 martie 2025, un număr de 7823 de comentarii și a fost distribuit de 6143 de ori). Prin intermediul videoclipului, inculpatul a îndemnat publicul să săvârșească fapte ce constituie infracțiuni grave, respectiv agresiuni fizice extreme, tortură sau suprimarea vieții, prin folosirea expresiei „ar trebui jupuiți în piața publică”, referindu-se la membrii Biroului Electoral Central – „Cei care au comis lovitura de stat” (în contextul respingerii candidaturii unei persoane la alegerile prezidențiale). Mesajul transmis prin intermediul rețelei sociale s-a realizat în contextul în care, la aceeași dată, la sediul BEC, mai multe persoane, inclusiv parlamentari din aceeași formațiune politică, manifestau la sediul BEC, protestul degenerând în exercitarea de acte de violență prin incendierea și spargerea unor bunuri și rănirea jandarmilor”, au mai arătat procurorii.

Editor : A.P.