Nicușor Dan, Ambasada României la Washington.

Președintele Nicușor Dan a reacționat, după ce a fost întrebat de presă, la faptul că președintele SUA, Donald Trump l-a numit „prim-ministru”, greșind funcția pe care o îndeplinește de fapt în statul român. Dan a spus râzând că nu este timpul trecut. Totodată, predintele a explicat că imaginea României în ochii administrației Trump este total diferită față de cea proiectată de discursul lui JD Vance din 2025, de la Conferința de Securitate de la Munchen, grație eforturilor diplomatice.

În discursul de deschidere a Consiliului pentru Pace, Donald Trump s-a referit la Nicușor Dan drept „prim-ministru”. El a continuat, vorbind despre poporul român: „Un popor minunat. Românii sunt fantastici, fantastici, la fel cum și dvs. sunteți fantastic. Mulți vin și muncesc în această țară și ne ajută. Sunt oameni pe care te poți baza”.

În conferința de presă susținută la Ambasada României în SUA, Nicușor Dan a fost rugat să comenteze ce a spus Donald Trump. Șeful statului a râs și a spus doar că: „Nu e timpul trecut. Se mai întâmplă, da.”

Rugat să comenteze schimbarea de ton a administrației Trump față de România, ținând cont că acum Trump i-a numit pe români „fantastici”, în contrast cu imaginea României care a fost proiectată de JD Vance în discursul din 2025 de la Conferința de Securitate de la Mucnhen, Nicușor Dan a spus că este rezultatul eforturilor diplomatice.

„Toate eforturile pe toate palierele pe care le-am făcut în această relație, cum am spus mai devreme, ambasada, miniștri, discuțiile tehnice care au loc, colaborările chiar anterioare pe diferite paliere, toate lucrurile astea completează un tablou al unei relații care este extrem de matură, cu interese reciproce, bineînțeles, între România și Statele Unite”, a spus președintele.

Președintele Nicușor Dan a susținut joi, 19 februarie, un discurs la Consiliul pentru Pace, inițiat de președintele american Donald Trump, în cadrul căruia România participă în calitate de observator. Şeful statului a vorbit despre ajutorul umanitar pe care România îl poate oferi în procesul de reconstrucţie din Gaza, menționând, de asemenea, că țara noastră poate creşte numărul zborurilor pentru a evacua copiii bolnavi şi a-i trata în spitalele româneşti. „Puteţi conta pe noi”, a transmis la final Nicușor Dan. În cadrul întâlnirii, președintele a avut și o scurtă întrevedere cu Marco Rubio, potrivit unei imagini publicate de Administrația Prezidențială.

