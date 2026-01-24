Reacția lui Nicușor Dan după huiduielile de la Iași: Nu trăim vremuri uşoare, dar sunt momente în care trebuie să ne bucurăm

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, sâmbătă, după ce a fost huiduit în timpul în timpul manifestărilor de Ziua Unirii Principatelor, că nu trăim vremuri uşoare, dar „sunt momente în care trebuie să ne bucurăm, iar dacă nu, atunci să respectăm”.

„Au fost mulţi ieşeni care s-au bucurat de sărbătoarea aceasta. Și ăsta e lucrul care contează. Chiar dacă nu trăim niște vremuri uşoare, sunt momente în care, dacă putem, trebuie să ne bucurăm, iar dacă nu putem să ne bucurăm, şi asta e normal, atunci să respectăm, pentru că e vorba de memoria unor oameni”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan.

Preşedintele Nicuşor Dan a mers sâmbătă, de Ziua Unirii Principatelor, la Focșani, unde le-a vorbit elevilor de la Colegiul Național „Unirea” și a participat la ceremonia din Piața Unirii. Șeful statului a fost huiduit de oamenii din piață, cărora le-a transmis că a protesta este un drept câștigat, însă un drept care atrage și responsabilități. Nicușor Dan statului a ajuns apoi și la Iaşi, unde a avut parte de o primire asemănătoare.

”Mă adresez celor care au venit să huiduie la manifestaţia de azi. În primul rând aveţi respectul meu, e un gest democratic. În al doilea rând aveţi simpatia mea, pentru că şi eu am huiduit de mai multe ori politicieni. Dar vă pun două întrebări. Imediat după asta ce se întâmplă? Există un proiect? Dvs, dincolo de a contesta un mod în care societatea funcţionează aveţi nişte lideri cu un proiect? Dacă aveţi, hai să dezbatem. A doua întrebare: în România, pe care liderii dvs proclamaţi o clamează, e loc pentru toţi românii?”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan.

