Live TV

Reacția lui Nicușor Dan în scandalul mailurilor trimise de Oana Gheorghiu: „Să ne uităm la marea corupție, uriașa evaziune fiscală”

Data publicării:
oana gheorghiu face declaratii
Oana Gheorghiu. Foto: gov.ro
Din articol
Scandalul privind mailurile trimise de Oana Gheorghiu

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat vineri, 15 mai, în cadrul unor declarații de presă susținute la expoziția internațională „Black Sea Defence, Aerospace and Security - BSDA 2026”, dacă el consideră că Oana Gheorghiu ar trebui să se retragă din funcția de vicepremier, în contextul scandalului legat de mailurile privind o companie germană. 

„Nu sunt eu organul competent să fac încadrări juridice, nu vreau să mă refer la un caz particular. Ce vreau eu să spun cu toată forța este că trebuie să ne uităm la marea uriașă corupție, miliardele de euro pe care le pierdem din marea evaziune. Trebuie să avem un echilibru între acuzațiile pe care le facem”, a fost răspunsul președintelui Nicușor Dan.

Președintele a fost întrebat, concret, dacă Oana Gheorghiu ar trebui să fie revocată din funcție.

„E o încadrare juridică pe care nu vreau să mă pronunț”, a răspuns Nicușor Dan.

Scandalul privind mailurile trimise de Oana Gheorghiu

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) cere demisiile viceprim-ministrei Oana Gheorghiu și a ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, la scurt timp după ce Gândul a publicat mai multe mailuri trimise de Gheorghiu mai multor instituții, în urma unor întâlniri cu reprezentanții unei companii germane.

„Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului solicită public demisia de onoare sau, în lipsa acesteia, demiterea imediată a vicepremierului Oana-Clara Gheorghiu și a ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Ambrozie-Irineu Darău, ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public privind întâlniri, corespondențe și demersuri instituționale legate de grupul german Schwarz/Schwarz Digits, în raport cu instituții ale statului român, inclusiv ADR și STS”, a transmis SAALG.

În acest context, Oana Gheorghiu a fost acuzată de trafic de influență, în condițiile în care o altă companie deținută de grupul german a donat în trecut pentru construcția spitalului „Dăruiește Viață”.

„Discuțiile cu Schwarz Digits nu au avut niciun caracter secret și niciun caracter comercial. Ele au fost discuții exploratorii, purtate în mod transparent, în beneficiul potențial al instituțiilor statului român, pentru a înțelege ce tipuri de soluții sau expertiză există și dacă unele dintre acestea ar putea fi relevante pentru nevoile administrației publice”, este o parte din răspunsul Oanei Gheorghiu.

MAI MULTE DETALII AICI: Reacția Oanei Gheorghiu în scandalul mailurilor privind o companie germană: „Nu am solicitat nimănui să contracteze servicii”

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Fostul președinte Traian Băsescu
1
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier...
Screenshot 2026-05-13 230514
2
Culmea „performanței” la stat. Companie pentru vânzarea cărților, cu cinci șefi, doi...
buletin de vot urna inquam octav ganea
3
Sondaj CURS: AUR ar obține 32% la parlamentare, PSD –24%, PNL –20%, USR –10%. Călin...
EDL N23 BASESCU DE NICUSOR 141225_01976
4
Traian Băsescu: „Ce avem acum e rezultatul organizării ticăloase a alegerilor. N-au dat...
xi jinping
5
Xi Jinping le transmite șefilor marilor companii de tech americane că economia Chinei „se...
Cum au numit-o italienii de la Gazzetta dello Sport pe soția lui Cristi Chivu și ce scriu despre trecutul ei
Digi Sport
Cum au numit-o italienii de la Gazzetta dello Sport pe soția lui Cristi Chivu și ce scriu despre trecutul ei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
volodimir zelenski si nicusor dan se intalnesc la paltul cotroceni
Nicuşor Dan anunță când va semna România contractul de fabricare de drone împreună cu Ucraina
avioane f-16 parcate la marginea pistei
Nicuşor Dan spune că nu există riscul ca programul SAFE să fie blocat: „Există un backup în Parlament”
INSTANT_NAWROCKI_COTROCENI_DAN_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan, despre inflație și măsurile de austeritate: „Scăderea deficitului a fost atinsă. Perspectivele economice sunt bune”
Tax,Calculation,Concept,With,Calculator,,Wooden,Blocks,,And,Hand,Writing
Nicușor Dan nu exclude reducerea TVA: „În discuțiile despre bugetul 2027 orice idee e binevenită”
Nicușor Dan.
Nicușor Dan, despre numirea unui nou premier după consultări: „Nu va exista un anunț luni sau marți”
Recomandările redacţiei
nicusor dan ilie bolojan
Ce spune Nicușor Dan despre o nouă nominalizare a lui Ilie Bolojan...
ilie bolojan face declaratii
Bolojan, după aprobarea cererii din PNRR de 2,6 miliarde euro...
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor: Poate că vom intra în opoziţie. Pe mine nu mă sperie...
procesul_cretianu
Procesul Cretzianu. Statul comunist român contra unui singur...
Ultimele știri
Președintele polonez Karol Nawrocki a vizitat sanctuarul urșilor de la Zărnești și a adoptat simbolic un urs brun
Un polițist a fost găsit împușcat în cap pe bancheta din spate a mașinii de serviciu, în Galați. Autoritățile fac verificări
După temperaturi de vară, vremea se răcește brusc. Meteorolog: Până la sfârșitul lunii vom vorbi de aceste alternanțe
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Nu vreau să îndulcesc realitatea". Monica Lewinsky își spune adevărul, la 30 de ani de la scandalul amoros...
Cancan
BREAKING‼️ A fost găsită MOARTĂ, în celulă! Ce s-a întâmplat cu Amiana, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
Fanatik.ro
Universitatea Craiova suspectează U Cluj de dopaj! Oltenii au cerut control antidoping pentru tot lotul la...
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Femeia care și-a omorât mama pentru avere s-a sinucis în arest. Ce s-a întâmplat chiar cu o zi înainte de...
Adevărul
De ce și-au pus greii PSD „sechestru” pe nume. Mutarea bizară de la OSIM
Playtech
Orașul din România considerat strategic pentru apărare. E mic, mulți nici nu știu să îl arate pe hartă
Digi FM
„Bolojan să facă un pas în lateral". Fostul președinte acuză „furtul alegerilor din 2024"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Alungat de Real Madrid și huiduit de întreg “Bernabeul”, Kylian Mbappe a venit la microfon și și-a anunțat...
Pro FM
Cine e Delta Goodrem, reprezentanta Australiei la Eurovision 2026. A învins cancerul și a reînvățat să...
Film Now
Sharon Stone, în rochie mini la tv, picior peste picior pe canapea. „Arăți grozav, fantastic”, i-a spus Jimmy...
Adevarul
Cine erau turnătorii din România comunistă. Ce îi determina pe români să-și dea în gât colegii de serviciu...
Newsweek
În care județe pensiile sunt de 2 ori mai mari ca în altele? De ce unii pensionari iau cu 1.900 lei mai mult?
Digi FM
Nicole Kidman, fascinată de „Danaida” lui Brâncuşi, într-un videoclip promoţional al unei celebre case de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Băutura de seară recomandată de nutriționiști dacă ai colesterolul mare. Te ajută și să dormi mai bine
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Săruturi pe străzile din Roma. Mel Gibson și-a refăcut viața după despărțirea de Rosalind. O italiancă mult...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...