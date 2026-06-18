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Reacția lui Nicușor Dan la acuzațiile aduse de DNA lui Ciprian Ciucu

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Nicușor Dan
Nicușor Dan. Foto: Profimedia Images
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Președintele Nicușor Dan crede că primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, ar trebui să-și continue mandatul. Declarația vine după ce procurorii DNA l-au acuzat pe Ciucu de luare de mită.

Întrebat dacă primarul Capitalei ar trebui să facă un pas în spate, Dan a răpuns: „Am aflat ca și dvs. informația asta. Din câte înțeleg, sunt niște chestiuni care nu vizează activitatea lui la Primăria Capitalei și atunci e normal să continue acolo”.

Procurorii DNA l-au pus pe Ciucu sub acuzare pentru luare de mită și l-au plasat sub control judiciar.

Suspiciunea DNA este că primarul general al Capitalei ar fi beneficiat de achitarea serviciilor de consultanță și publicitate electorală în campania pentru Primăria Generală de la finalul anul trecut.

În schimb, ar fi acordat documentele necesare unui complex rezidențial pentru care se construia o parcare, la finalul anului trecut, dezvoltatorilor imobiliari care s-ar fi ocupat, în schimb, de achitarea respectivelor servicii prestate în campania electorală în favoarea lui Ciprian Ciucu.

Primarul general neagă acuzațiile. La ieșirea de la DNA, el a spus că este nevinovat și că va colabora cu anchetatorii.

„Sunt încrezător că acest proces va scoate adevărul la iveală. Sunt nevinovat. De acum înainte o să am o tinichea de coadă un an, doi, trei, cât va dura procesul. Vreau să-mi duc mandatul la capăt. Voi colabora cu organele judiciare”, a spus el.

Editor : M.B.

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