Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam că este evident”

Critici la adresa Bruxelles și a lui Zelensky

Fostul premier Victor Ponta a venit cu o reacție în exclusivitate pentru Digi24, după ce a fost păcălit de doi comedianți ruși care s-au drept fostul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko. Ponta susține că gluma a fost stabilită anterior cu autorii și nu a fost vorba despre o păcăleală.

„A fost o glumă pe care am stabilit-o în avans cu autorii. Credeam că este evident”, a precizat Victor Ponta într-o reacție la solicitarea Digi24.

Fostul premeier a fost păcălit de doi farsori ruși. Realizatorii emisiunii "Vovan & Lexus" l-au sunat pe fostul premier aflat în mașină, iar acesta a crezut că discută cu fostul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko. El a vorbit minute bune, în limba engleză, despre anularea alegerilor prezidențiale, Călin Georgescu, oligarhul Viktor Plahotniuc, liderii politici de la București, Chișinău și Kiev. Ba mai mult, a criticat Bruxelles și pe Volodimir Zelenski.

Videoclipul cu discuția de peste 10 minute pe care a avut-o Ponta cu așa-zisul Poroșenko poate fi accesat AICI.

Ponta i-a relatat "falsului" Poroșenko varianta sa despre alegerile prezidențiale din România și i-a povestit cum a fost anulat turul I de către Curtea Constituțională a României, astfel încât Călin Georgescu să nu iasă președinte. Despre Klaus Iohannis, Ponta a spus că "a fost foarte nepopular și încă este".

"Da, a fost dramatic. Iohannis a fost foarte nepopular și încă este. Anul trecut, în noiembrie, am avut alegeri cu premierul, șeful senatului, toți oamenii conectați cu Iohannis. Acest tip, care este foarte straniu, Călin Georgescu, dar foarte anti-Iohannis, anti-Zelenski, anti-Bruxelles, a fost pe primul loc. Iar CCR a anulat alegerile pentru că a câștigat votul majoritar. Și n-a mai fost lăsat să candideze.

Am repetat alegerile în 2025, cu candidatul oficial al Guvernului, care nu s-a calificat în turul II, dar primarul Bucureștiului, candidat independent, imediat după ce a fost ales, a devenit complet noul Iohannis, deci nu s-a schimbat nimic, exceptând că majoritatea populației este nefericită. Asta este povestea pe scurt", i-a povestit Ponta așa-zisului fost președinte Poroșenko.

Victor Ponta l-a criticat și pe actualul președinte al Ucrainei, dar și Bruxelles, susținând că Zelensky poate comite crime publice și Europa să le considere „ok”.

"În țara mea, președintele vostru nu e foarte popular. Vă iubim țara, dar nu președintele.Este popular cu noul regim politic, dar nu cu noi. Vă iubim țara, dar nu președintele. (...) Chiar și dacă Zelenski te-ar împușca pe tine în piața centrală, Bruxelles nu ar avea nicio poziție".

De asemenea, critici au venit și la adresa Maiei Sandu, despre care fostul premier susține că a fraudat alegerile din 2024: „Știi, ea nu a câștigat alegerile anul trecut, a pierdut, dar ei au furat alegerile. Acum au alegeri parlamentare și au țintit spre primarul Chișinăului. Acum au un nou subiect pentru ea, sigur îi va folosit în alegeri.. O să fie un joc murdar”.

Editor : Andreea Rubica

