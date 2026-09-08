Reacția lui Ponta, după ce numele lui a apărut pe lista de pasageri a unui avion privat spre Mykonos

Deputatul Victor Ponta susţine că pe tema zborului privat pe ruta Bucureşti-Mykonos „se bat între ele găştile pe judecătorii de la Curtea Constituţională".

Potrivit acestuia, „este inventată o chestie" împotriva judecătorului CCR Cristian Deliorga.

„Ca să o apere pe doamna judecător Tănăsescu şi pe Bolojan, au inventat o chestie contra domnului Deliorga. Propaganda care o apără pe doamna Tănăsescu şi pe domnul Bolojan. Şi faptul că se bat între ele găştile pe judecătorii de la CCR este un lucru foarte rău. Eu particip foarte des şi voi participa în continuare, de o mie de ori de acum încolo, pentru că sunt un om liber şi independent, nu sunt de la niciun partid, n-am nevoie să-mi plătească nimeni nimic, voi participa de fiecare dată, alături de reprezentanţii mediului de afaceri români, la întâlniri. În cazul respectiv, am plecat de la ora 10:00, am ajuns la 12:00, am luat masa cu nişte oameni importanţi şi ne-am întors la ora patru", a declarat Ponta la Parlament, potrivit Agerpres.

El a adăugat că „gaşca USR-istă îl apără pe Ilie Bolojan, care are acţiuni la CCR".

Potrivit unor dezvăluiri de presă, un zbor cu un avion privat pe ruta Bucureşti - Mykonos a stârnit controverse în mediul politic, după ce pe lista pasagerilor au apărut un judecător al Curţii Constituţionale, foşti miniştri, parlamentari şi oameni de afaceri, între aceştia fiind fostul premier Victor Ponta.

Editor : M.B.