Reacția lui Simion la un guvern susținut de PSD și PNL

Președintele Aur, George Simion, acuză o înțelegere între PSD și PNL, spunând că cele două partide vota același guvern și vot continua „prigoana împotriva românilor”. Simion mai spune că AUR nu va vota Guvernul Niculescu.

„După cinci luni de haos, PSD se împacă cu Ilie Bolojan. Vor vota același guvern și continuă prigoana împotriva românilor! Niciun vot de la AUR”, a scris George Simion marți seară pe rețelele sociale.

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Reacția lui Simion a fost întărită printr-un comunicat AUR, miercuri dimineață, partidul acuzând un „blat politic”, în urma căruia „Coaliția Sărăciei se reface”.

„PSD se întoarce în brațele lui Bolojan, iar românii vor plăti factura! Pentru ce au fost pierdute cinci luni de criză politică? Pentru ca PSD să se întoarcă, în final, în brațele lui Ilie Bolojan? După cinci luni de acuzații, negocieri și scandaluri, Sorin Grindeanu și PSD vor bate palma cu același Ilie Bolojan pe care îl acuzau de dezastrul economic al României. Totul pentru instalarea Guvernului Luca Niculescu și continuarea acelorași politici de austeritate.

AUR condamnă acest blat politic prin care PSD încearcă să își salveze interesele de partid, sacrificând din nou interesele românilor. Cinci luni de spectacol pentru a ajunge la aceeași guvernare neperformantă, cu un premier marionetă!”, se arată în comunicatul AUR.

„PSD se pregătește să devină din nou complicele politic al lui Ilie Bolojan la împovărarea românilor! După ce au criticat taxele, impozitele și măsurile de austeritate, social-democrații sunt gata să ofere voturile necesare continuării lor. Pensionarii, familiile cu venituri mici și antreprenorii vor suporta în continuare consecințele unor politici care au redus puterea de cumpărare și au sufocat economia.

Coaliția Sărăciei se reface, iar românii sunt din nou cei sacrificați! PSD și Bolojan nu oferă o schimbare de direcție, ci prelungirea unei guvernări ale cărei rezultate sunt deja resimțite de milioane de români. În loc să pună capăt crizei prin întoarcerea la votul românilor, preferă să își conserve puterea și să prelungească austeritatea și recesiunea. Cinci luni pierdute pentru a reveni la aceeași guvernare! PSD și Bolojan se împacă, iar cei care plătesc sunt românii!”, se mai arată în comunicatul citat.

Reacția lui Simion vine după ce Ilie Bolojan, președintele PNL, a anunțat marți că partidul este dispus să semneze un acord cu Luca Niculescu pentru îndeplinirea unor obiective importante, dar PNL va rămâne în opoziție. De asemenea, PNL nu va iniția nicio moțiune de cenzură timp de șase luni.

În același timp, PSD ar fi dispus să intre la guvernare într-un cabinet condus de Luca Niculescu, alături de miniștri tehnocrați.

Decizia finală va fi anunțată astăzi.

Surse politice au dezvăluit marți că președintele Nicușor Dan va semna vineri decretul de dizolvare a Parlamentului dacă partidele nu reușesc să coaguleze o majoritate în jurul Guvernului Luca Niculescu.

Conform surselor citate de Digi24, nu va exista o a cincea desemnare de premier, dacă Luca Niculescu nu va obține susținerea unei majorități în Parlament. Planul lui Nicușor Dan este ca, în cazul în care până joi, nu se va coagula o majoritate transparentă privind susținerea Cabinetului Niculescu, vineri, când premierul desemnat ar urma să-și depună mandatul, președintele va pezenta decretul de dizolvare a Parlamentului.

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Editor : B.P.