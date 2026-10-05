Reacția lui Sorin Grindeanu după nominalizarea lui Luca Niculescu: Nu ține cont de partidul care a câștigat alegerile

Sorin Grindeanu a scris pe Facebook, după desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier, că Nicușor Dan „continuă să sfideze matematica parlamentară”, făcând referire la faptul că PSD a câștigat alegerile parlamentare și ar fi trebuit ca acest partid să dea prim-ministrul. De asemenea, liderul social-democrat anunță că marți va avea loc o ședință a Biroului Permanent Național în care va fi analizată propunerea președintelui.

„După 4 premieri de dreapta care au eșuat, vedem o nouă desemnare care nu ține cont de partidul care a câștigat alegerile. Este alegerea președintelui. Partidul Social Democrat ia propriile decizii. De aceea, mâine vom avea o ședință a Biroului Permanent Național în care vom analiza această propunere”, a scris Grindeanu pe Facebook.

În postare, președintele PSD reiterează faptul că România are nevoie urgentă de „un guvern care să schimbe direcția greșită a țării, să facă rectificarea bugetară și să pregătească bugetul pentru 2027”.

„PSD nu va participa și nu va da voturi în alb pentru o construcție politică care să însemne o nouă aventură politică”, subliniază Grindeanu.

„Prim-ministrul desemnat trebuie să spună public cum vrea să arate Guvernul și care sunt principalele măsuri pe care le are în vedere pentru redresarea economiei și protejarea puterii de cumpărare a oamenilor, cu menținerea țintelor de deficit”, a punctatliderul social-democrat.

Grindeanu spune că dacă premierul desemnat va susține în continuare politicile de austeritate adoptate de Ilie Bolojan, atunci „nu mai rămâne altă cale pentru a repune România pe drumul corect decât să mergem la alegeri anticipate”.

„Îmi doresc să punem punct României interimatelor!”, încheie postarea președintele PSD.

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Editor : Liviu Cojan