Live TV

Reacția lui Grindeanu după sondajul INSCOP în care PNL depășește PSD în intenția de vot, o premieră în ultimii șase ani

Data actualizării: Data publicării:
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
Sorin Grindeanu, Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat, luni, la Observator, întrebat despre sondajul INSCOP în care PNL depășește PSD în topul intenției de vot pentru alegeri parlamentare, că e „sceptic”, având în vedere că „e doar o fotografie de moment”. 

„Nu e interesant deloc sondajul INSCOP. Am mai văzut sondaje care îl dădeau pe Mircea Geoană câştigător, care îl dădeau pe Sebastian Burduja câştigător la Primărie în 2024 şi pe Ciucă în turul 2.

Sunt sceptic, ca până urmă un sondaj e o fotografie de moment. Acum o lună, aceeaşi casă de sondare spunea că PSD-ul are 20%, iar PNL are 16. Nu ne mai votează pe noi pentru că l-am dat jos pe Bolojan? D-aia am scăzut? Eu nu dau importanţă, mai ales unui sondaj care apare fix în ziua consultărilor de la Cotroceni”, a declarat Sorin Grindeanu.

Declarația vine în contextul în care sondajul realizat de INSCOP după demiterea Guvernului Bolojan arată că PNL depășește PSD în topul intenției de vot pentru alegeri parlamentare. 

Potrivit datelor publicate de INSCOP, AUR ar obține 38,2% din voturi, PNL - 20,3%, PSD - 17,5%, iar USR 10% - ținând cont de răspunsurile respondenților care au ales un partid din listă.

Datele sunt ușor diferite dacă sunt luate în calcul doar opțiunile respondenților care au ales un partid din listă și au declarat că vor merge sigur la vot: AUR - 41,4%, PNL 21,9%, PSD 13,3%, USR 10,8%.

„Primul Barometru Informat.ro-INSCOP realizat după moțiunea de cenzură arată câteva modificări importante în intenția de vot a românilor pentru partidele politice. AUR rămâne principalul partid din România în intenția de vot, relativ stabil în banda 38-41% (variație în funcție de gradul de mobilizare al votanților).

O schimbare majoră se observă în ceea ce privește locul doi. În premieră în ultimii șase ani, PNL trece în fața PSD cu un scor de 20-22% (în creștere cu cinci procente comparativ cu luna anterioară), în timp ce PSD cade pe locul 3, cu o pierdere importantă, înregistrând un scor de 13-17% (scădere de trei procente față de aprilie). Diferența dintre cele două partide variază între 3 puncte în clasamentul votanților care au o opțiune și peste 8 puncte procentuale în clasamentul votanților mobilizați. USR este, de asemenea, în regres, ajungând la 10%, în timp ce UDMR se menține în zona obișnuită de 3-5%”, a explicat Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
oameni cu umbrela
1
Vremea se va răci și mai mult în următoarele zile. Meteorologii anunță când vom avea din...
Vladimir Putin face cu ochiul
2
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face...
sondaj
3
Sondaj INSCOP: PNL depășește PSD în intențiile de vot pentru alegeri parlamentare. Ce...
Austria Eurovision Song Contest
4
Cum a reușit Israelul să obțină al doilea loc la Eurovision 2026, în ciuda boicotului
submarin nuclear construit în Coreea de Nord / Kim Jong Un și Vladimir Putin / nava rusească cargo Ursa Major
5
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi...
Gerard Pique i-a dat un mesaj Shakirei, iar răspunsul l-a ”șocat”: ”Doamne, femeia asta nu e normală”
Digi Sport
Gerard Pique i-a dat un mesaj Shakirei, iar răspunsul l-a ”șocat”: ”Doamne, femeia asta nu e normală”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Screenshot 2025-11-29 121217
Ludovic Orban: PSD să lase jocul ipocrit. E obligația lor morală să asigure guvernarea, dacă vor să mai conteze în vreun fel
Daniel Fenechiu.
Fenechiu: Există discuţii în PNL privind un Congres în perioada următoare, să se clarifice „aspecte ale traiectului partidului”
INSTANT_COTROCENI_CONSULTARI_PSD_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Consultări la Cotroceni. Gheorghe Șoldan (PSD): Am discutat și despre premier tehnocrat cu miniștrii PSD și PNL
sigla pnl
Cum explică Emil Boc creșterea PNL în sondajul INSCOP privind intențiile de vot pentru alegeri parlamentare
dominic fritz usr diana buzoianu oana toiu
Consultări la Cotroceni. Dominic Fritz: Nu vom susţine un guvern tehnocrat care e un paravan pentru ca PSD să controleze
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - GUVERN - PRIM-MINISTRU - DECLARATII DE PRESA - 30 DE
Cine sunt oamenii luați în calcul pentru a conduce un Guvern...
Mașină de poliție din Turcia
Atac armat în Turcia: Patru oameni au fost uciși şi alți opt au fost...
Nicușor Dan.
Apelul președintelui Nicușor Dan după consultările de la Cotroceni...
Xi Jinping și Vladimir Putin
„O greșeală, tovarăși?” O dronă rusească a lovit o navă cu echipaj...
Ultimele știri
Spațiul Schengen, testat de crize și migrație. Ce arată noul raport al Comisiei Europene
Șeful serviciilor secrete finlandeze avertizează că Europa s-ar putea să nu se elibereze niciodată de dependența de tehnologia străină
Doi români sunt judecați pentru că au atacat cu cuţitul, la ordinul Iranului, un jurnalist din Londra
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dana Rogoz, mărturisire sfâșietoare la 12 ani de la pierderea tatălui ei: “Știa limpede că urmează să moară...
Cancan
Noi informații despre Alexandru, băiețelul de 5 ani găsit în pădure după 48 de ore. ANUNȚUL făcut de medici
Fanatik.ro
Ei sunt oamenii pe care Rotaru i-a adus pentru titlu. Cât au costat transferurile făcute de finanțatorul...
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Alertă în Europa: medicament comercializat și în România, legat de mai multe decese. UE îi verifică urgent...
Adevărul
Iadul alb din Arctica. Cum au dispărut fără urmă două nave de război britanice și ce au găsit cercetătorii...
Playtech
Cum a salvat Delia Velculescu Ciprul și Grecia în cele mai grele crize economice. „Doamna de Fier” a...
Digi FM
Un asteroid de dimensiunea unei balene albastre trece luni pe lângă Pământ. Momentul poate fi urmărit şi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Decizie radicală! Se retrage din fotbal, dacă Cristi Chivu îi spune "NU"
Pro FM
Câți bani a primit Bulgaria după victoria la Eurovision 2026. Premiul surprinzător câștigat de DARA
Film Now
Macaulay Culkin, încă devastat după moartea lui Catherine O’Hara: “Simt că îi datoram o favoare. Nu îmi place...
Adevarul
„Autostrada cu tuneluri”, la doi ani de la startul lucrărilor. Ce a mai rămas de construit din tronsonul...
Newsweek
Care pensionari nu mai plătesc CASS la pensie de luna viitoare? Ce documente trebuie să depună?
Digi FM
Când se vopsesc ouăle de Înălțarea Domnului și alte tradiții românești păstrate de secole
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Annabelle Wallis și Sebastian Stan, prima apariție ca viitori părinți. Blonda și-a etalat burtica de gravidă...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...