Reacția lui Grindeanu după sondajul INSCOP în care PNL depășește PSD în intenția de vot, o premieră în ultimii șase ani

Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat, luni, la Observator, întrebat despre sondajul INSCOP în care PNL depășește PSD în topul intenției de vot pentru alegeri parlamentare, că e „sceptic”, având în vedere că „e doar o fotografie de moment”.

„Nu e interesant deloc sondajul INSCOP. Am mai văzut sondaje care îl dădeau pe Mircea Geoană câştigător, care îl dădeau pe Sebastian Burduja câştigător la Primărie în 2024 şi pe Ciucă în turul 2.

Sunt sceptic, ca până urmă un sondaj e o fotografie de moment. Acum o lună, aceeaşi casă de sondare spunea că PSD-ul are 20%, iar PNL are 16. Nu ne mai votează pe noi pentru că l-am dat jos pe Bolojan? D-aia am scăzut? Eu nu dau importanţă, mai ales unui sondaj care apare fix în ziua consultărilor de la Cotroceni”, a declarat Sorin Grindeanu.

Declarația vine în contextul în care sondajul realizat de INSCOP după demiterea Guvernului Bolojan arată că PNL depășește PSD în topul intenției de vot pentru alegeri parlamentare.

Potrivit datelor publicate de INSCOP, AUR ar obține 38,2% din voturi, PNL - 20,3%, PSD - 17,5%, iar USR 10% - ținând cont de răspunsurile respondenților care au ales un partid din listă.

Datele sunt ușor diferite dacă sunt luate în calcul doar opțiunile respondenților care au ales un partid din listă și au declarat că vor merge sigur la vot: AUR - 41,4%, PNL 21,9%, PSD 13,3%, USR 10,8%.

„Primul Barometru Informat.ro-INSCOP realizat după moțiunea de cenzură arată câteva modificări importante în intenția de vot a românilor pentru partidele politice. AUR rămâne principalul partid din România în intenția de vot, relativ stabil în banda 38-41% (variație în funcție de gradul de mobilizare al votanților).

O schimbare majoră se observă în ceea ce privește locul doi. În premieră în ultimii șase ani, PNL trece în fața PSD cu un scor de 20-22% (în creștere cu cinci procente comparativ cu luna anterioară), în timp ce PSD cade pe locul 3, cu o pierdere importantă, înregistrând un scor de 13-17% (scădere de trei procente față de aprilie). Diferența dintre cele două partide variază între 3 puncte în clasamentul votanților care au o opțiune și peste 8 puncte procentuale în clasamentul votanților mobilizați. USR este, de asemenea, în regres, ajungând la 10%, în timp ce UDMR se menține în zona obișnuită de 3-5%”, a explicat Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research.

