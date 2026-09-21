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Reacția lui Sorin Grindeanu despre noul dosar în care este implicat Călin Georgescu

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Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu trebuie să-şi arate nevinovăţia în noul dosar care i-a fost deschis de DIICOT.

„Aşa cum nu am comentat când a început dosarul lui Ciucu, aşa cum n-am comentat când au fost chestiuni cu Trăilă, aşa cum n-am comentat când şi-a luat decizie definitivă Fritz, nu o să comentez nici când au început aceste lucruri. E treaba Justiţiei să dovedească, a domnului Călin Georgescu să-şi arate nevinovăţia şi nu comentez deciziile de acest tip. Eu cred că deocamdată are probleme (Călin Georgescu - n.r.). Cred că deocamdată trebuie să-şi arate domnia sa nevinovăţia având în vedere aceste lucruri şi, după aceea, vom vedea”, a afirmat Grindeanu într-o conferinţă de presă la sediul central al PSD, întrebat cum i se par acuzaţiile care i-au fost aduse fostul candidat la alegerile prezidenţiale de DIICOT, în contextul în care acesta a făcut în ultima perioadă un turneu prin ţară şi s-a întâlnit cu oamenii.

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a fost ridicat din trafic luni şi dus acasă unde anchetatorii au efectuat percheziţii într-un dosar de înşelăciune. Georgescu a fost oprit în timp ce se îndrepta spre un bazin de înot şi dus la locuinţa sa din Mogoşoaia pentru a asista la percheziţii.

Editor : Sebastian Eduard

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