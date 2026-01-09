Live TV

Fostul premier Theodor Stolojan a declarat, în  exclusivitate pentru Digi24, că lipsa unui avion dedicat pentru președinte și premier reprezintă o vulnerabilitate serioasă pentru statul român. Acesta avertizează că improvizațiile și închirierile nu pot înlocui nevoia unor comunicații securizate la cel mai înalt nivel.

România are nevoie urgentă de un avion dedicat pentru deplasările oficiale ale președintelui și ale prim-ministrului, consideră fostul premier Theodor Stolojan. Acesta afirmă că statul român a eșuat să rezolve această problemă, apelând fie la închirieri costisitoare, fie la soluții improvizate, precum utilizarea unor avioane militare neadaptate pentru transportul unui șef de stat.

România are o problemă, pentru că de ani de zile nu a reușit să cumpere un avion pentru deplasarea președintelui, pentru deplasarea prim-ministrului... e un lucru care trebuie făcut. Noi nu putem apela nici la închiriere, cum a procedat președintele trecut, de avioane costisitoare. Și nici să facem improvizații - să folosim un avion al armatei, care totuși nu este aranjat pentru călătoria unui președinte, care trebuie să fie în contact permanent cu ce se întâmplă în țară și cu ce se întâmplă în afara țării. Dacă într-adevăr este real, ceea ce eu am îndoieli, că președintele timp de patru ore nu a avut comunicații, este foarte grav”, a declarat Stolojan.

Acesta subliniază că problema nu este doar existența unor comunicații, ci și securizarea acestora.

„Este una să ai comunicații, care pot fi interceptate de oricine, și alta să ai comunicații a căror integritate este garantată, așa cum se întâmplă la nivelul unui președinte”, a explicat fostul premier.

Armata Elveției, pentru Digi24: Misiunea de escortare a fost o ocazie de a mulțumi României pentru ajutorul în cazul Crans-Montana

