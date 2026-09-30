Reacția lui Traian Băsescu după ce guvernul Mureșan a picat la vot: „Nici eu nu am fost adeptul soluţiei cu alegerile anticipate”

Fostul preşedinte Traian Băsescu este de părere că afirmaţiile repetate ale președintelui Nicuşor Dan cu privire la faptul că alegerile anticipate nu reprezintă o soluţie pentru România i-au încurajat pe unii parlamentari să nu voteze guvernul propus de Siegfried Mureşan. Fostul şef de stat afirmă că, până nu demult, nu a susţinut ideea alegerilor anticipate, însă acum consideră că acestea reprezintă o soluţie.

„Cel mai puternic semnal dat de domnul preşedinte Dan acum, cu ocazia dezbaterilor legate de Guvernul Mureşan, a fost acela că nu este de acord cu anticipatele, ceea ce a stimulat pe toţi cei care ar fi avut dubii că rămân fără scaun în Parlament, i-a stimulat să nu voteze Guvernul Mureşan”, a afirmat Traian Băsescu, miercuri seară, într-o intervenţie la postul de televiziune B1, conform News.ro.

Fostul şef al statului a precizat că îi „este greu” să înţeleagă de ce actualul preşedinte nu susţine ideea alegerilor anticipate.

„Nici eu nu am fost, până de curând, adeptul soluţiei cu alegerile anticipate, tocmai datorită dificultăților mecanismului şi a timpului îndelungat. Dar este evident că nu avem altă soluţie (...) decât prin noi alegeri”, mai spune Băsescu.

Acesta aminteşte că, atunci când Mihai Tudose a fost propus premier, Siegfried Mureşan a fost de asemenea propus pentru această funcţie.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat noi consultări, luni, la Cotroceni, cu partidele, el precizând că luni după-amiază va face şi o nouă desemnare de premier.

Şeful statului a cerut partidelor ca în acest timp să-şi organizeze şedinţele interne şi să vină cu soluţii care să poată să treacă.

Guvernul Siegfried Mureşan nu a obţinut miercuri votul de încredere al Parlamentului, obţinând doar 182 de voturi favorabile, în condiţiile în care avea nevoie de 233.

Conform anunţului făcut de la tribuna Parlamentului, s-a constatat că nu este întrunită majoritatea, astfel că Guvernul Siegfried Mureşan nu a putut fi învestit.

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Editor : A.M.G.