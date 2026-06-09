Victor Ponta se numără printre parlamentarii care au stat de vorbă cu Eugen Tomac și spune că va vota guvernul Tomac. Fostul prim-ministru recunoaște pe de alt parte că nu-i plac toate numele vehiculate pentru acest executiv.

Victor Ponta, care a demisionat la începutul lunii din grupul parlamentar al PSD de la Camera Deputaților și s-a alăturat aleșilor care au plecat din POT și au format grupul Uniți pentru România, a participat marți la întâlnirea cu Eugen Tomac.

După discuția cu premierul desemnat, fostul prim-ministru a fost întrebat dacă va vota un om lansat în politică de Traian Băsescu.

„Da. Nu Traian Băsescu m-a pus prim-ministru? Nu l-a pus Iohannis pe Ciolacu? E mult mai drăguț decât Băsescu domnul Tomac, așa, în relațiile personale”, a răspuns Victor Ponta.

Fostul premier a lăudat alegerea unui ministru la Mediu al cărui nume este Dulceață.

„Am apreciat că la Ministerul Mediului, după atâta amar și otravă, vine Dulceață. Era nevoie la Mediu de un pic de dulceață după atâta amărăciune”.

În schimb, Ponta critică nominalizarea lui Adrian Papahagi la Cultură,

„Nominalizarea domnului Papahagi e un cui bătut în talpă, pentru că la Cultură e nevoeid e cineva care chiar să... Sunt bani foarte puțini la Cultură, din păcate, și trebuie gestionați de cineva mai puțin conflictual”, a spus Ponta.

Editor : B.E.