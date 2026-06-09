Victor Ponta se numără printre parlamentarii care au stat de vorbă cu Eugen Tomac și spune că va vota guvernul Tomac. Fostul prim-ministru recunoaște pe de alt parte că nu-i plac toate numele vehiculate pentru acest executiv.
„Am apreciat că la Ministerul Mediului, după atâta amar și otravă, vine Dulceață. Era nevoie la Mediu de un pic de dulceață după atâta amărăciune”.
În schimb, Ponta critică nominalizarea lui Adrian Papahagi la Cultură,
„Nominalizarea domnului Papahagi e un cui bătut în talpă, pentru că la Cultură e nevoeid e cineva care chiar să... Sunt bani foarte puțini la Cultură, din păcate, și trebuie gestionați de cineva mai puțin conflictual”, a spus Ponta.