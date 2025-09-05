Live TV

Reacția MAE după decizie Curții de Justiție a UE: „Creează premisele executării mandatelor europene de arestare”

Data publicării:
logo al mae
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Țoiu: Alte țări nu vor mai putea refuza României predarea infractorilor prinși în baza mandatelor europene

Ministerul Afacerilor Externe a transmis că decizia luată ieri de Curtea de Justiție a Uniunii Europene este „în linie cu poziția exprimată de statul român” și „creează premisele executării mandatelor europene de arestare”. La rândul ei, ministra Oana Țoiu a spus că hotărârea CJUE este „o veste bună pentru noi” și o veste proastă pentru „infractorii de lux”, deoarece înseamnă că un infractor român care fuge în altă țară din UE și e prins acolo, nu va putea să rămână acolo ca să execute pedeapsa dacă instanțele din România nu încuviințează acest lucru.

„Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că instanțele judecătorești ale statului membru care refuză executarea mandatului european de arestare pentru ca pedeapsa să fie executată pe teritoriul acestui stat trebuie să obțină consimțământul instanțelor din statul membru emitent pentru preluarea executării pedepsei pronunțate în acest din urmă stat.
 
Acest consimțământ presupune ca statului membru de executare să îi fie transmisă hotărârea de condamnare pronunțată de statul emitent, însoțită de un certificat. Fără acest consimțământ, condițiile pentru o preluare a executării nu sunt îndeplinite, iar persoana în cauză trebuie predată.
 
Astfel, obiectivul de a crește șansele de reinserție socială nu este absolut și trebuie conciliat cu norma esențială potrivit căreia statele membre execută orice mandat european de arestare”, spune MAE, într-un comunicat de presă.
 
Potrivit sursei citate, „ținând seama de diferitele funcții ale pedepsei în cadrul societății, instanțele din statul membru în care o persoană a fost condamnată la o pedeapsă privativă de libertate se pot sprijini în mod legitim pe argumente legate de politica penală care îi sunt proprii pentru a justifica executarea pe teritoriul său a pedepsei pronunțate și, în consecință, pot refuza transmiterea hotărârii de condamnare și a certificatului în vederea executării pedepsei pe teritoriul unui alt stat membru”. 
 
Dacă refuzul de a executa un mandat european de arestare a intervenit cu încălcarea condițiilor esențiale și a procedurii prevăzute de dreptul Uniunii, acest mandat de arestare rămâne în vigoare, iar statul emitent își păstrează dreptul de a executa pe propriul teritoriu pedeapsa aplicată, mai spune Ministerul de Externe.
 
Hotărârea pronunțată în cauza C-305/22 este în linia poziției exprimate de statul român înaintea CJUE.
 
„Această hotărâre creează premisele executării mandatelor europene de arestare. Statele membre de executare nu vor mai putea să preia executarea pedepsei pronunțate în absența consimțământului statului membru emitent al respectivului mandat”, conform sursei menționate=.
 
MAE a a dăugat că România a fost reprezentată în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene de Ministerul Afacerilor Externe, prin Agentul Guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, alături de Serviciul Contencios UE. 
 
Instituția din Guvernul României competentă în domeniul vizat de această cauză este Ministerul Justiției.

Țoiu: Alte țări nu vor mai putea refuza României predarea infractorilor prinși în baza mandatelor europene

Ministra Afacerilor Externe Oana Țoiu a scris, vineri pe Facebook, că acestea sunt „vești bune pentru noi, vești proaste pentru infractorii de lux”.

„Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că cei care fug de justiția din România nu se mai pot adăposti în state prietene care să le ofere confortabil ”arest la domiciliu” când în România sentința ar fi putut fi penitenciarul, fără acordul României. Nu reiau cazurile celebre de infractori care au evitat astfel justiția din România pentru că important este că nu o vor mai putea face de acum încolo iar decizia CJUE, inițiată de România prin solicitarea Curții de Apel București de interpretarea normelor UE privind executarea mandatelor europene de arestare, se aplică tuturor statelor membre”, a mai scris ea pe rețeaua de socializare.

Ea i-a felicitat pe colegii din MAE care au reprezentat cauza  și anume „Emilia Gane, Agent Guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene si Mihaela Chicu diplomat in Serviciul Contencios UE al MAE, munca lor nu este mereu în lumina reflectoarelor dar este extrem de importantă”.

„Simplu spus, un infractor român care fuge din România în altă țară UE și este prins acolo, nu va putea rămâne acolo să execute pedeapsa dacă instanțele din România nu încuviințează asta. Alte țări nu vor mai putea refuza României predarea infractorilor prinși în baza mandatelor europene de arestare. Acest consimțământ presupune ca statului membru de executare să îi fie transmisă hotărârea de condamnare pronunțată de statul emitent, însoțită de un certificat. Fără acest consimțământ, condițiile pentru o preluare a executării nu sunt îndeplinite, iar persoana în cauză trebuie predată”, a adăugat Țoiu.

În hotărârea sa, Curtea de Justiție amintește mai întâi că mandatul european de arestare are la bază principiul încrederii reciproce și că refuzul de executare este o excepție, care trebuie întotdeauna să facă obiectul unei interpretări stricte.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - ALEGERI 2025 - MITING ELECTORAL - NICUSOR DAN - 11 MAI 2025
1
Nicușor Dan, despre viața familiei sale sub paza SPP: Trebuie să te duci până la...
nastase profimedia
2
Ce scrie presa occidentală despre imaginile de la parada dictatorilor, unde a aparut și...
viorica dancila
3
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul...
copil
4
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia...
Roman Abramovich's yacht, Eclipse, Marmaris, Turkey - 14 Jan 2025
5
Unde își ține un oligarh rus iahtul de 700 de milioane de dolari, dotat cu sistem...
Ce răsturnare de situație! Ianis Hagi s-a răzgândit, pe ultima sută de metri
Digi Sport
Ce răsturnare de situație! Ianis Hagi s-a răzgândit, pe ultima sută de metri
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
buletin electronic cu cip
România ratează digitalizarea prin buletinele electronice. Milioane...
vladimir putin
Putin amenință, după ce Macron a anunțat că țările din Occident ar...
romsilva sigla
Guvernul a modificat Codul silvic, prin ordonanță de urgență, ca să...
masina politie
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut de propriii...
Ultimele știri
Tânărul care a lovit un livrator asiatic în București a cerut să fie cercetat în libertate. Judecătorii iau astăzi decizia finală
Pașaport diplomatic. Europa riscă irelevanța globală
Chirurg condamnat la închisoare, după ce și-a înghețat picioarele pentru a-i fi amputate. Ce au descoperit anchetatorii
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Oana Toiu, Proposed Minister of Foreign Affairs, Heard in Parliament, Bucharest, Romania - 23 Jun 2025
Ce a făcut Oana Țoiu la Moscova, în 2014. Explicațiile ministrei de Externe
ciocanel decizie judecator
Fugarii celebri ar putea ajunge în pușcăriile din România. Decizia luată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene
sorin grindeanu
Grindeanu, atac la MAE după vizita lui Năstase și Dăncilă în China: Să se implice mai activ în diplomația economică
Tram derails In Lisbon killing 15 and injuring 20 people
Bilanțul morților în tragedia funicularului Gloria din Lisabona a crescut la 16. Zi de doliu național în Portugalia
Nicușor Dan, președintele României.
Ce a spus Nicuşor Dan despre prezența foștilor premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă la Beijing
Partenerii noștri
Pe Roz
Vladimir Putin ar avea doi fii care-i seamănă leit, de 6 și 10 ani. Cum arată copiii crescuți în lux, dar...
Cancan
Vine iarna mai repede decât ne așteptam! Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în România...
Fanatik.ro
Giovanni Becali a dezvăluit salariul uriaș al lui Kurt Zouma la CFR Cluj: „E o lovitură”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Pierderea simțului mirosului ar putea fi un semn precoce al bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Bombă! Andrei Borza, la un pas de a fi coleg cu Cristiano Ronaldo la Al-Nassr. Giovanni Becali: „2 milioane...
Adevărul
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat...
Playtech
'Clasa întâi' sau 'clasa a întâia'? Cum este corect să spunem
Digi FM
Cabiria, fiica actriței Maia Morgenstern, a născut la vârsta de 26 de ani un băiețel. În urmă cu puțin timp...
Digi Sport
"Battle of the Sexes": Aryna Sabalenka i-a dat răspunsul pe loc lui Nick Kyrgios
Pro FM
Enrique Iglesias, mai fericit ca niciodată. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă Anna Kournikova e...
Film Now
Top 5 documentare și filme despre Freddie Mercury, vocea care a schimbat istoria muzicii
Adevarul
Muți de uimire. Reacția unor jurnaliști japonezi după ce un tren a trecut pe lângă ei cu 500 de km/h
Newsweek
Ministrul muncii schimbă regulile pentru pensiile de handicap. Cum vor fi evaluați 930.000 români?
Digi FM
Soția lui Bruce Willis s-a simțit "izolată" când a aflat că actorul suferă de demență: "Am fost cufundată în...
Digi World
Cum vor arăta creatorii de conținut peste 25 de ani și cu ce probleme de sănătate s-ar putea confrunta...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Secretele transformării lui Dwayne Johnson. Cum a înlocuit mușchii uriași cu o siluetă mult mai suplă, după...
UTV
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, a născut un băiețel. Actrița a devenit bunică