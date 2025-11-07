Live TV

Reacția ministrului Apărării, după ce numele său a apărut într-un dosar de cumpărare de influenţă cu un milion de euro

Data publicării:
Ionuț Moșteanu la un forum de Securitate
Ionuț Moșteanu la Forumul de Securitate de la Varșovia. Foto: Profimedia

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a confirmat vineri că o persoană a încercat să-i cumpere influenţa cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu compania naţională Romtehnica, dar spune că a refuzat „categoric” orice întâlnire cu persoana respectivă. Fostul senator PSD Marius Isăilă a fost reținut vineri de DNA pentru cumpărare de influență, după ce ar fi promis să intervină la ministrul Apărării pentru a facilita semnarea unor contracte între o firmă privată și Romtehnica.

„Lupta împotriva corupţiei nu e un slogan pentru mine, e o linie roşie. Recent, o persoană a încercat să îmi cumpere influenţa cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu Romtehnica. Am refuzat categoric orice întâlnire cu acea persoană. Sunt martor în dosar şi sprijin pe deplin autorităţile pentru clarificarea faptelor. Ştiu că deranjez multe socoteli ca ministru al Apărării şi, probabil, de aceea s-au înmulţit atacurile şi fake news-urile împotriva mea. Nu mă voi da la o parte niciun milimetru”, a scris Ionuț Moşteanu vineri, într-un mesaj pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Reacţia lui Moşteanu vine după ce fostul senator Marius Ovidiu Isăilă a fost pus sub acuzare de DNA pentru cumpărare de influenţă, pentru că ar fi promis intervenţii la ministrul Apărării în legătură cu încheierea unor contracte între o firmă privată şi compania naţională de armament Romtehnica.

Procurorii susţin că fostul senator ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de un milion de euro pentru ministrul Apărării.

„Procurorii din cadrul DNA - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore, începând cu data de 06 noiembrie 2025, a inculpatului I.M.O., persoană fără calitate specială, pentru săvârşirea infracţiunii de cumpărare de influenţă. În ordonanţa procurorilor se arată că, în cauză, există date şi probe care conturează următoarea stare de fapt. În datele de 09 şi 15 octombrie 2025, în Bucureşti, inculpatul I.M.O. ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru ministrul Apărării, promisiuni care au fost reiterate în data de 24.10.2025, inculpatul având reprezentarea că ministrul Apărării şi-ar putea exercita influenţa asupra conducerii C.N. Romtehnica S.A., cu acţionar unic Ministerul Apărării, pentru a determina încheierea unor contracte comerciale între această societate de stat şi o societate privată”, a transmis vineri DNA.

Isăilă a fost reţinut de procurori, după ce martorul respectiv l-a denunţat la DNA, iar vineri un magistrat a emis pe numele lui un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Investment in real gold than gold bullion and gold coins
1
Un francez a găsit lingouri și monede de aur în grădină, în timp ce își săpa piscina...
Serghei Lavrov susţine o conferinţă de presă la sediul ONU de la New York pe 24 septembrie 2022.
2
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să...
copii in drum spre scoala, excursie elevi
3
Ministrul Educaţiei, mesaj către profesori legat de temele pentru acasă date elevilor...
mocanu
4
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Faptele pentru care a fost...
danut mocanu dat in urmarit de politie
5
Dani Mocanu, de negăsit după ce a fost condamnat la patru ani de închisoare. Poliția l-a...
La aproape PATRU ani de la startul războiului din Ucraina, Putin a făcut anunțul: ”Aceasta este poziția noastră”
Digi Sport
La aproape PATRU ani de la startul războiului din Ucraina, Putin a făcut anunțul: ”Aceasta este poziția noastră”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
SINE DE TREN
Accident feroviar grav lângă București. Patru oameni au murit după ce...
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca
Încă o doctoriță din România a murit în timpul gărzii. Tragedia are...
marius isaila la dna-Mediafax Foto-Liviu Adascalitei 1
Un fost senator PSD a fost arestat pentru cumpărare de influență...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_18_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Curtea Constituțională a publicat motivarea prin care argumentează de...
Ultimele știri
Haos pe aeroporturile din SUA din cauza blocajului guvernamental: peste 800 de zboruri anulate. „Suntem într-o situaţie fără precedent”
Agenții austrieci au descoperit la Viena o ascunzătoare de arme care ar avea legătură cu Hamas. Viza ținte evreiești și israeliene
Un ostatic israelian acuză că a fost violat cât timp a fost în detenție. Rom Braslavski a descris tortura oribilă prin care a trecut
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ionut mosteanu
Ionuț Moşteanu s-a întâlnit cu ministrul adjunct al apărării din Ucraina: Discuții despre cooperarea în industria de apărare
ionut mosteanu selfie cu un avion militar in spate
Ionuț Moșteanu, despre apărarea României și scenariile luate în calcul: „În caz de război, lucrurile nu mai stau așa”
Ionuț Moșteanu.
Moșteanu, despre sistemul anti-dronă Merops primit de la americani: „Îl testăm de două săptămâni. În Ucraina e folosit cu succes”
masina de politie ucraina
Un șef din poliția ucraineană a fugit cu aproape jumătate de milion de dolari care erau confiscați și reprezentau probe în dosare
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu.
Ionuţ Moşteanu a discutat cu adjunctul Secretarului General al NATO despre consolidarea industriei de apărare pe Flancul Estic
Partenerii noștri
Pe Roz
Marte în Săgetător aduce o explozie de energie și curaj. Patru zodii vor avea o doză de nebunie frumoasă în...
Cancan
Fiica Elenei Lasconi, un nou derapaj în mediul online: 'Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas și
Fanatik.ro
Ce ascunde ancheta de la Liberty Galați și cum au ajuns bani din România către rușii de la Gazprom. Compania...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Fiul controversatului Luciano Moggi a intervenit în România pentru a rezolva conflictul dintre Ioan Ovidiu...
Adevărul
Cum s-ar schimba viața românilor dacă am deveni vecini cu Rusia: „Consolidarea fiscală de acum o să ni se...
Playtech
Unde ninge în România în acest weekend. ANM anunță: Două județe intră sub Cod galben. Vreme instabilă până...
Digi FM
Cine e Natalie Puskinova, Miss Earth 2025. Are doar 21 de ani și preocupări lăudabile
Digi Sport
Neverosimil: ”Louis Munteanu vrea 5.000.000 € la semnătură!”
Pro FM
Katy Perry pare să vorbească despre despărțirea de Orlando Bloom, într-o piesă lansată recent: „Jur pe...
Film Now
Băiatul lui Michael J. Fox s-a căsătorit. Starul din „Înapoi în viitor” mai are trei fete. Cum își descria...
Adevarul
A treia generație a clanului Putin și-a făcut loc în guvernul Rusiei. Nepoți, veri și gineri — noua...
Newsweek
Care pensionari iau 625 lei în plus la pensie până la finalul anului? În ce zile intră banii?
Digi FM
Emoție pură! John Lewis schimbă tonul de Crăciun și pune reflectorul pe relația tată - fiu. Noul spot e o...
Digi World
Secretul pentru o omletă perfectă, dezvăluit de un chef cu stea Michelin: „Trei ouă, nu patru și niciodată...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
„Ea este forța care-l ține atât de energic și viu!” Dezvăluiri despre povestea de iubire trăită de Dick Van...
UTV
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza. Noul proprietar vrea să o transforme...