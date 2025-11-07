Reacția ministrului Apărării, după ce numele său a apărut într-un dosar de cumpărare de influenţă cu un milion de euro

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a confirmat vineri că o persoană a încercat să-i cumpere influenţa cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu compania naţională Romtehnica, dar spune că a refuzat „categoric” orice întâlnire cu persoana respectivă. Fostul senator PSD Marius Isăilă a fost reținut vineri de DNA pentru cumpărare de influență, după ce ar fi promis să intervină la ministrul Apărării pentru a facilita semnarea unor contracte între o firmă privată și Romtehnica.

„Lupta împotriva corupţiei nu e un slogan pentru mine, e o linie roşie. Recent, o persoană a încercat să îmi cumpere influenţa cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu Romtehnica. Am refuzat categoric orice întâlnire cu acea persoană. Sunt martor în dosar şi sprijin pe deplin autorităţile pentru clarificarea faptelor. Ştiu că deranjez multe socoteli ca ministru al Apărării şi, probabil, de aceea s-au înmulţit atacurile şi fake news-urile împotriva mea. Nu mă voi da la o parte niciun milimetru”, a scris Ionuț Moşteanu vineri, într-un mesaj pe Facebook.

Reacţia lui Moşteanu vine după ce fostul senator Marius Ovidiu Isăilă a fost pus sub acuzare de DNA pentru cumpărare de influenţă, pentru că ar fi promis intervenţii la ministrul Apărării în legătură cu încheierea unor contracte între o firmă privată şi compania naţională de armament Romtehnica.

Procurorii susţin că fostul senator ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de un milion de euro pentru ministrul Apărării.

„Procurorii din cadrul DNA - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore, începând cu data de 06 noiembrie 2025, a inculpatului I.M.O., persoană fără calitate specială, pentru săvârşirea infracţiunii de cumpărare de influenţă. În ordonanţa procurorilor se arată că, în cauză, există date şi probe care conturează următoarea stare de fapt. În datele de 09 şi 15 octombrie 2025, în Bucureşti, inculpatul I.M.O. ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru ministrul Apărării, promisiuni care au fost reiterate în data de 24.10.2025, inculpatul având reprezentarea că ministrul Apărării şi-ar putea exercita influenţa asupra conducerii C.N. Romtehnica S.A., cu acţionar unic Ministerul Apărării, pentru a determina încheierea unor contracte comerciale între această societate de stat şi o societate privată”, a transmis vineri DNA.

Isăilă a fost reţinut de procurori, după ce martorul respectiv l-a denunţat la DNA, iar vineri un magistrat a emis pe numele lui un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

