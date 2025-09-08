Live TV

Reacția ministrului Apărării după reținerea fostului șef al contraspionajului din Republica Moldova, acuzat de trădare

Data publicării:
photo-collage.png - 2025-08-15T132750.648
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării. Foto: Inquam Photos/ George Călin

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat luni că nu îl miră prinderea unui fost şef din cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, acuzat că a transmis informaţii secrete către KGB din Belarus. Potrivit ministrului, nu este nimic nou în faptul că Rusia „se joacă” în zona noastră geografică.

Ionuț Moşteanu a fost întrebat cum comentează faptul că acest fost şef SIS este acuzat de înaltă trădare pentru că ar fi vândut informaţii confidenţiale către Belarus şi dacă au fost discuţii în CSAT despre eventuale scurgeri de informaţii.

„Nu, nu au fost discuţii, dar faptul că Rusia se joacă în zona noastră geografică nu este nimic nou şi acest spaţiu est european va rămâne un teritoriu «de joacă» în care Putin va încerca să îşi întărească influenţa prin tot felul de mijloace, fie ele militare, fie un război hibrid pe care îl vedem în continuare în desfăşurare şi la noi şi acum în Republica Moldova care, iată, este în pragul unor alegeri foarte importante pentru dânşii. Este o ştire care mă întristează, dar din nou zic că nu mă miră, ştiind cât de mult încearcă Rusia să îşi menţină influenţa prin toate mijloacele în această zonă. Este cu atât mai important ca noi să rămânem bine pe picioare alături de aliaţii în care avem încredere şi alături de care ne pregătim în continuare, alături de care avem misiuni comune”, a spus Ionuț Moşteanu la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

Un fost şef din cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, acuzat de trădare şi transmiterea de informaţii secrete către KGB din Belarus, a fost ridicat de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi va fi adus cu mandat la sediul DIICOT pentru audieri.

Potrivit unor surse citate de presa din Republica Moldova, ar fi vorba despre Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate din Republica Moldova.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png - 2025-09-07T153300.880
1
Tânără agresată de partener într-un parc din Capitală. „Țipa și cerea ajutor, dar nimeni...
soldat rus într-un sat din Kursk după retragerea trupelor ucrainene
2
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk...
INSTANT_PROTEST_EDUCATIE_SET_2_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Profesorii cer demisia ministrului Daniel David și amenință cu greva generală. „Să...
Screenshot 2025-09-07 at 08.22.54
4
Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști...
Péter Szijjártó
5
În ce domeniu consideră ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, că „interesele...
Transferul neînțeles de nimeni! Putea juca în Champions League, dar a semnat în România
Digi Sport
Transferul neînțeles de nimeni! Putea juca în Champions League, dar a semnat în România
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
alexandru balan
Cine este fostul șef din serviciul de informații al R. Moldova care...
Francois Bayrou în Parlamentul francez.
Guvernul francez condus de Francois Bayrou a pierdut votul de...
27a6e14c-ed75-4499-8375-4b3ef5514c79
DIICOT și SRI: Un fost șef din serviciul de informații al R. Moldova...
ID291700_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
Daniel David: Trebuie regândit bugetul educației pe anul viitor...
Ultimele știri
Netanyahu le cere locuitorilor orașului Gaza „să plece imediat”. Trupele israeliene își intensifică ofensiva
Ministerul Justiției analizează modificarea Codului penal: închisoare pe viață sau între 15 și 25 de ani pentru femicid
Ionuț Moșteanu: Pensiile de serviciu ale militarilor nu intră în pachetul 3 de măsuri fiscale. „Nu este momentul acum”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
masina politie rusia
Directorul unei companii miniere de sare din Rusia, găsit decapitat lângă un sat din Kaliningrad
Familienunternehmer-Tage 2025
Friedrich Merz avertizează că planul imperialist al lui Putin nu se oprește la Ucraina: „Ordinea mondială liberală este sub presiune”
exercitii militare rusia
Tensiune pe flancul estic al NATO. Rusia și Belarus pregătesc exercițiul comun Zapad 2025, primul după invazia rusă în Ucraina
Dmitri Medvedev
Dmitri Medvedev amenință Finlanda cu dispariția ei ca stat: „Primești ceea ce comanzi”
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
Kremlinul continuă să sfideze Occidentul și declară că sancțiunile nu vor opri mașinăria sa de război
Partenerii noștri
Pe Roz
Abby și Brittany, gemenele siameze care au uimit lumea, reacție după ce au fost pozate cu un nou-născut...
Cancan
Surpriză! Ce a apărut la liceul în care Carmen Iohannis este profesoară. Ce gest a făcut soția lui Klaus...
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu fosta directoare de penitenciar care s-a apucat de filme pentru adulți. Motivul pentru care...
editiadedimineata.ro
Un tip de muzică ar putea fi un remediu pentru răul de mișcare
Fanatik.ro
Răsturnare totală de situație despre cuplul celebru din fotbal care s-ar fi despărțit. Lamine Yamal a...
Adevărul
Președintele Cehiei a călătorit în secret la Craiova. Olguța Vasilescu: „Sperăm să îi fi plăcut orașul!”
Playtech
Viorica Dăncilă, dezvăluire picantă despre Klaus Iohannis! Ce îi cerea la fiecare întâlnire între patru ochi...
Digi FM
Daciana Sârbu are un nou iubit, după divorțul de Victor Ponta. Femeia de afaceri, răvășitoare alături de noul...
Digi Sport
OUT de la națională! Au dat afară selecționerul, după 0-5 în preliminariile Cupei Mondiale
Pro FM
Mama Loredanei Groza, sărbătorită la 80 de ani: tort, surprize și iubirea familiei. Cum arată cea mai dragă...
Film Now
Aventura care le-a distrus mariajele. John Malkovich rupe tăcerea despre legătura amoroasă cu Michelle...
Adevarul
Medvedev ameninţă Finlanda: „Nu vom mai arăta milă, ca în 1944”. Moscova acuză Helsinki de pregătiri militare...
Newsweek
PSD a depus proiecte de eliminare a CASS la unele pensii și la indemnizația de creștere a copiilor
Digi FM
Daciana Sârbu, imagini inedite de la un eveniment. Cât de frumoasă este Irina, fiica ei și a lui Victor Ponta
Digi World
Legătura la care nu te-ai fi gândit între farfurie și somn. Ce schimbare simplă în alimentație îți poate...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Mila Kunis: "Nu știam la ce să mă aștept de la Daniel Craig". Cu ce impresie a lăsat-o după ce au jucat...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea