Reacția ministrului Apărării după reținerea fostului șef al contraspionajului din Republica Moldova, acuzat de trădare

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat luni că nu îl miră prinderea unui fost şef din cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, acuzat că a transmis informaţii secrete către KGB din Belarus. Potrivit ministrului, nu este nimic nou în faptul că Rusia „se joacă” în zona noastră geografică.

Ionuț Moşteanu a fost întrebat cum comentează faptul că acest fost şef SIS este acuzat de înaltă trădare pentru că ar fi vândut informaţii confidenţiale către Belarus şi dacă au fost discuţii în CSAT despre eventuale scurgeri de informaţii.

„Nu, nu au fost discuţii, dar faptul că Rusia se joacă în zona noastră geografică nu este nimic nou şi acest spaţiu est european va rămâne un teritoriu «de joacă» în care Putin va încerca să îşi întărească influenţa prin tot felul de mijloace, fie ele militare, fie un război hibrid pe care îl vedem în continuare în desfăşurare şi la noi şi acum în Republica Moldova care, iată, este în pragul unor alegeri foarte importante pentru dânşii. Este o ştire care mă întristează, dar din nou zic că nu mă miră, ştiind cât de mult încearcă Rusia să îşi menţină influenţa prin toate mijloacele în această zonă. Este cu atât mai important ca noi să rămânem bine pe picioare alături de aliaţii în care avem încredere şi alături de care ne pregătim în continuare, alături de care avem misiuni comune”, a spus Ionuț Moşteanu la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

Un fost şef din cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, acuzat de trădare şi transmiterea de informaţii secrete către KGB din Belarus, a fost ridicat de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi va fi adus cu mandat la sediul DIICOT pentru audieri.

Potrivit unor surse citate de presa din Republica Moldova, ar fi vorba despre Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate din Republica Moldova.

