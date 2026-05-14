Video Reacția Oanei Gheorghiu în scandalul mailurilor privind o companie germană: „Nu am solicitat nimănui să contracteze servicii”

Oana Gheorghiu, vicepremier. Foto: gov.ro

Viceprim-ministra Oana Gheorghiu a respins joi, într-o reacție pentru Dig24, acuzațiile că ar fi făcut trafic de influență în favoarea unei companii germane. Ea spune că discuțiile au făcut parte dintr-un demers transparent și că întâlnirea cu reprezentanții companiei a fost convenită înainte ca ea să ajungă în funcția de viceprim-ministru.

„Informațiile vehiculate în spațiul public sunt false și construiesc, în mod artificial, suspiciunea unui demers nelegitim acolo unde a existat doar un schimb instituțional de informații, în logica identificării unor posibile soluții utile pentru procesul de digitalizare.

Discuțiile cu Schwarz Digits nu au avut niciun caracter secret și niciun caracter comercial. Ele au fost discuții exploratorii, purtate în mod transparent, în beneficiul potențial al instituțiilor statului român, pentru a înțelege ce tipuri de soluții sau expertiză există și dacă unele dintre acestea ar putea fi relevante pentru nevoile administrației publice”, a transmis Oana Gheorghiu joi, pentru Digi24, precizând că a anunat public aceste „încă din data de 20 ianuarie”.

„Mai mult, întâlnirea cu Schwarz Digits a fost convenită anterior ca eu să preiau mandatul de viceprim-ministru”, a mai spus Oana Gheorghiu.

Tot ea a precizat că „demersul de a transmite către unele instituții o întrebare privind eventuale nevoi sau domenii de interes nu reprezintă nici trafic de influență, nici recomandare de achiziție, nici vreo formă de presiune. Nu am solicitat nimănui să contracteze servicii, nu am intervenit în favoarea vreunei companii și nu am exercitat niciun fel de influență asupra unor proceduri de achiziție sau de parteneriat.

De altfel, este esențial de subliniat că nu am nicio atribuție de decizie în procesele de achiziție ale instituțiilor statului. Rolul meu a fost și este acela de a facilita dialogul, schimbul de informații și identificarea unor posibile oportunități de cooperare sau de învățare din experiențe externe relevante pentru transformarea digitală a administrației”.

Oana Gheorghiu afirmă că, „dacă ar fi existat în acest caz orice element real care să indice o faptă de natură penală, acesta ar fi trebuit sesizat instituțiilor competente ale statului, nu livrat selectiv „pe surse” în spațiul public pentru a alimenta un narativ fals”.

Ea respinge și asocierea companiei germane cu organizația Dăruiește Viață ca fiind „complet lipsită de temei”.

„Pentru construcția primului spital ridicat în România exclusiv din donații private au contribuit peste 10.000 de companii, iar Kaufland este doar una dintre acestea. A sugera că acest fapt ar avea vreo legătură cu un demers instituțional legat de digitalizare este o speculație complet nefondată.

În concluzie, a fost vorba despre un demers transparent, exploratoriu și fără nicio consecință decizională sau comercială impusă vreunei instituții. Orice încercare de a-l prezenta drept trafic de influență este falsă și profund iresponsabilă”, a declarat Oana Gheoeghiu.

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) cere demisiile viceprim-ministrei Oana Gheorghiu și a ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, în urma apariției în public a corespondenței purtate cu reprezentanții unei companii germane.

„Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului solicită public demisia de onoare sau, în lipsa acesteia, demiterea imediată a vicepremierului Oana-Clara Gheorghiu și a ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Ambrozie-Irineu Darău, ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public privind întâlniri, corespondențe și demersuri instituționale legate de grupul german Schwarz/Schwarz Digits, în raport cu instituții ale statului român, inclusiv ADR și STS”, a transmis SAALG.

