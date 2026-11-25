Premierul Luca Niculescu a transmis miercuri, după ce camera Deputaților a adoptat moțiunea simplă împotriva ministrului Sănătății, că „sprijină toate eforturile” pe care Alexandru Rogobete „le face pentru a crește calitatea serviciilor medicale”.

„Respect dreptul democratic al parlamentarilor de a iniția moțiuni împotriva membrilor Guvernului, precum și opiniile lor politice.

Atât Guvernul, cât și partidele din Opoziție sunt preocupate de problemele din sănătate, iar eforturile noastre trebuie orientate către soluții.

Ca prim-ministru, obiectivul meu este ca pacienții români să fie tratați în condiții cât mai bune în spitale și să aibă acces la tratamente și la medicamente. În ultimii ani s-au acumulat multe probleme, iar constrângerile bugetare și-au pus amprenta și asupra domeniului medical.

De aceea, la rectificarea bugetară am alocat o finanțare consistentă pentru sănătate, ca să asigurăm continuitatea serviciilor medicale. Ieri, în ședința de Guvern, am aprobat printr-o ordonanță de urgență un mecanism care permite redistribuirea economiilor bugetare pentru acoperirea obligațiilor de plată, inclusiv pentru finanțarea serviciilor medicale și a medicamentelor.

Vom continua investițiile în modernizarea și dotarea unităților sanitare, pentru că românii au nevoie de un sistem de sănătate în care să aibă încredere.

Sprijin toate eforturile pe care ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, le face pentru a crește calitatea serviciilor medicale și a tratamentelor necesare pacienților. Sănătatea este o prioritate a acestui Guvern”, a transmis premierul Luca Niculescu miercuri, într-un mesaj pe Facebook.

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Camera Deputaților a adoptat, miercuri, moțiunea simplă împotriva ministrului Sănătății Alexandru Rogobete, depusă de parlamentari PNL și USR, care îl acuză de gestionarea deficitară a sistemului sanitar, întârzieri la plata concediilor medicale și pierderea unor fonduri din PNRR pentru spitale.

Ministrul PSD a respins acuzațiile și a anunțat că nu demisionează, lansând noi atacuri la adresa USR și întrebând opoziția dacă „acum sunt bune voturile de la AUR”.

Social-democrații au votat împotriva moțiunii simple, UDMR s-a abținut, iar minoritățile au optat pentru „prezent, nu votez”.

Editor : B.P.