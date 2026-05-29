Exclusiv Reacția primarului PSD al Galațiului la declarația lui Sorin Grindeanu, care a ezitat să spună că drona care a explodat este rusească

Ionuț Pucheanu Foto: Inquam Photos

Invitat la Digi 24, Ionuț Pucheanu, primarul PSD al Galațiului, a trecut în revisă ultimele noutăți în legătură cu evenimentul de astăzi, când o dronă s-a prăbușit peste un bloc oraș. La un moment dat, primarul a fost întrebat și care ar fi explicația că președintele PSD Sorin Grindeanu a ezitat să spună că drona cu pricina este una rusească.

„Iertați-mă, dar narativul ăsta, recunosc, nu-l am urmărit. Astăzi, am stat cu mult peste plăcerea mea pe pe televiziuni. Faptul că nu știu un coleg sau domnul Grindeanu n-a spus că este dronă rusească... Eu cred că înainte de a ne pronunța, ca oameni politici, trebuie să avem informații clare din partea instituțiilor statului”, a spus primarul Ionuț Pucheanu.

Tudor Prelipceanu i-a explicat interlocutorului că pe tema asta există communicate oficiale ale CSAT și MapN.

”Dacă MapN a ieșit un astfel de comunicat, atunci iau de bună o astfel de comunicare și într-adevăr, cel mai probabil putem spune, fără doar și poate, că suntem într-o formă de agresiune directă sau indirectă, din partea Rusiei”, a revenit primarul.

