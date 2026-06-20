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Reacția REPER după ce Dragoș Pîslaru s-a înscris în PNL

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Foto: Dragoș Pislaru/ Facebook
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Decizia lui Dragoş Pîslaru de a-şi continua activitatea politică în cadrul Partidului Naţional Liberal este una personală şi trebuie respectată, anunţă reprezentanţii REPER, fostul partid al ministrului interimar.

„Într-un moment în care forţele reformiste din România sunt supuse unor presiuni fără precedent, moţiuni de cenzură fără alternativă, manevre menite să fractureze partide din interior şi atacuri coordonate asupra celor care refuză să cedeze sistemului clientelar, Partidul REPER îşi reafirmă angajamentul faţă de valorile care i-au stat la bază: integritate, profesionalism, respect pentru statul de drept, drepturile omului şi parcursul european al României.

Dragoş Pîslaru s-a numărat printre fondatorii acestui proiect politic şi a avut un rol de leadership important în toate etapele de formare şi de dezvoltare ale partidului. Cooptarea sa în Guvernul României, în funcţia de ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, a fost apreciată datorită experienţei sale profesionale şi capacităţii demonstrate de a conduce instituţii publice eficient. Rezultatele obţinute la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene au confirmat această capacitate prin recuperarea unor fonduri europene pe care România risca să le piardă. Decizia sa de a-şi continua activitatea politică în cadrul Partidului Naţional Liberal este una personală şi trebuie respectată”, se arată în comunicatul REPER citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, REPER nu a fost niciodată despre o singură persoană, ci a fost construit în jurul unei comunităţi unite de valori, competenţă şi responsabilitate publică.

„Oamenii pot alege drumuri diferite, însă principiile care au stat la baza acestui proiect rămân aceleaşi. Partidul va continua să promoveze aceleaşi principii democratice, transparenţa, integritatea şi responsabilitatea în exercitarea funcţiei publice, cu aceeaşi consecvenţă care l-a definit încă de la înfiinţare. Obiectivul construirii unei Românii democratice, moderne şi bine guvernate depăşeşte graniţele unui partid şi reprezintă o responsabilitate faţă de întreaga societate. REPER îi mulţumeşte lui Dragoş Pîslaru pentru contribuţia avută la dezvoltarea partidului şi îi urează mult succes în activitatea sa viitoare. În acelaşi timp, partidul rămâne deschis tuturor celor care cred în democraţia românească şi în parcursul european al ţării, reunind oameni profesionişti care vor să-şi asume responsabilităţi publice reale şi să contribuie la consolidarea acestui proiect politic reformist. Faptul că persoane asociate REPER sunt recunoscute şi căutate pentru funcţii importante confirmă valoarea şi seriozitatea organizaţiei”, se arată în comunicatul de presă.

În mai 2022, Dragoş Pîslaru a părăsit USR pentru a deveni membru fondator al partidului REPER. A ocupat funcţia de copreşedinte al formaţiunii, alături de Ramona Strugariu.

Editor : M.B.

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