Reacția SRR după scandalul limbajului injurios al lui Demeter Andras Istvan privind Radio Chișinău

Președintele Director General al SRR, Robert C. Schwartz, transmite, într-un comunicat de presă emis joi, că instituția nu dorește să intervină în disputa publică privind Radio Chișinău. Societatea Română de Radiodifuziune reafirmă faptul că Radio Chișinău servește atât comunitatea românească din Republica Moldova, cât și interesul național al României.

„În contextul recentei dezbateri publice în care apar referiri la înființarea postului Radio Chișinău, Societatea Română de Radiodifuziune consideră necesar să transmită o serie de precizări despre rolul și importanța acestui post de radio.

Radio România nu dorește să intervină în disputa publică actuală.

Considerăm însă important să reafirmăm faptul că Radio Chișinău reprezintă un proiect legitim și necesar, aflat în slujba ascultătoarelor şi ascultătorilor din Republica Moldova și a interesului național al României.

Radio Chișinău a fost lansat la 1 decembrie 2011, în perioada mandatului de Președinte Director General al domnului András István Demeter, continuând o tradiție istorică începută în anul 1939, odată cu inaugurarea Radio Basarabia – primul studio regional al Radiodifuziunii Române și al doilea după Radio București.

După 72 de ani, Societatea Română de Radiodifuziune a relansat la Chișinău prezența Radio România, reafirmând astfel legătura firească dintre spațiul cultural și lingvistic românesc de pe cele două maluri ale Prutului. În acest an, Radio Chișinău împlinește 15 ani de existență și activitate neîntreruptă în serviciul publicului din Republica Moldova.

Încă de la lansare, Radio Chișinău și-a propus să ofere o alternativă reală într-un spațiu mediatic puternic concurențial, dominat de posturi care emit în limba rusă sau alternativ în limbile rusă și română.

Prin emisia exclusiv în limba română, Radio Chișinău contribuie la promovarea valorilor culturale, lingvistice și spirituale românești și reprezintă o autentică punte de legătură între România și Republica Moldova.

Necesitatea acestui proiect derivă din nevoia constantă a vorbitorilor de limbă română de peste Prut de a avea acces la informație corectă, echilibrată și relevantă, la conținut cultural, educativ și de divertisment de calitate, precum și la o perspectivă jurnalistică profesionistă și echidistantă.

Conținutul editorial al postului reflectă, în mod constant, relația specială dintre România și Republica Moldova, fundamentată pe comunitatea de limbă, istorie, cultură și tradiții, precum și pe susținerea parcursului european al Republicii Moldova.

Societatea Română de Radiodifuziune reafirmă faptul că Radio Chișinău servește atât comunitatea românească din Republica Moldova, cât și interesul național al României, prin consolidarea spațiului comun de limbă, cultură și valori democratice”, arată comunicatul de presă.

Ministrul demisionar al Culturii, Demeter Andras Istvan, a declarat, marţi seară, că s-a adresat procurorilor, cerând să se verifice înregistrarea care a apărut în spaţiul public, în care se pare că foloseşte termeni injurioşi la adresa interesului naţional. În plus, el susţine că nu a folosit astfel de cuvinte şi că înregistrarea din care a fost scoasă bucata respectivă a fost făcută într-un grup privat, el reclamând încălcarea intimităţii. „Cred că sunt de fapt şaua în care se bate să înţeleagă iapa”, a declarat acesta.

