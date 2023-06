Reacția USR, după discursul lui Ciolacu: „Știm deja ce poate livra: scumpiri, privilegii pentru speciali, blocarea reformelor”

Președintele USR, Cătălin Drulă, a declarat, în urma discursului susținut de premierul desemnat, privind programul de guvernare, că „ce poate livra Ciolacu la guvernare știm deja”, enumerând scumpirile, privilegiile pentru speciali, stagnarea și blocarea reformelor și a adăugat că „e mai bine de un an și jumătate de când conduce practic Guvernul României, iar ceea ce a început astăzi este doar etapa a doua în care devine și formal premier”.

„Ce poate livra Ciolacu la guvernare știm deja: scumpiri, privilegii pentru speciali, stagnare și blocarea reformelor. E mai bine de un an și jumătate de când conduce practic guvernul României. Ce începe astăzi este doar etapa a doua în care devine și formal premier. Am ascultat un discurs care este opusul acțiunii domnului Ciolacu din ultimul an și jumătate. Două exemple la întâmplare: 1) „Rezolvăm pensiile speciale”. Marcel Ciolacu este cel care a blocat de peste un an proiectele USR de eliminare, 2) „Vom reduce gradual impozitarea muncii”. O spune cel care a supraimpozitat contractele part-time, lovind exact în cei cu veniturile mici și medii”, a declarat Cătălin Drulă.

Președintele USR a mai explicat că „nu vorbele, multe dintre ele copiate de la USR, ne lipsesc, ci faptele”.

„Nu vorbele, multe dintre ele copiate de la USR, ne lipsesc, ci faptele. Nu planurile ne lipsesc, îl avem pe cel mai bun: PNRR. Ci implementarea lor: reformele și investițiile cuprinse în PNRR. Se fac șase luni de când în guvernarea din jurul PSD se discută doar despre funcții. Cine, ce minister prinde la rotativă. În aceste șase luni, mâncarea s-a scumpit, ratele au crescut, economia a frânat puternic, iar bugetul țării este franjuri”, a mai spus el.

Drulă a mai adăugat că „România are nevoie de schimbare, nu de stagnare”.

„Pentru ca România să se modernizeze, epoca PSD trebuie să se încheie definitiv”. Un citat din 2020 din cel care astăzi a făcut actul rușinos de a-i da mandatul de premier lui Ciolacu”, a conchis Cătălin Drulă.

Editor : Bianca Chirilă