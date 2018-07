Reacția USR după modificarea Codului penal în comisia Iordache

Preşedintele formaţiunii USR Dan Barna, spune că „România este de azi un stat autoritar sub conducerea lui Liviu Dragnea”. Parlamentarii Opoziţiei acuză Puterea că dă legi cu dedicaţie şi că au dat liber la furtul din bani publici. Reacția vine după ce modificările Codului penal au fost adoptate în comisia specială condusă de Florin Iordache.

Dan Barna, președintele USR: PSD a dezincriminat abuzul în serviciu. Liviu Dragnea a fost condamnat pentru abuz în serviciu. Liviu Dragnea tomai a fost dezincriminat. Practic, România de azi nu mai e democrație, e un stat autoritar sub conducerea lui Liviu Dragnea. În mod concret, Liviu Dragnea a fost condamnat de o instanță. După 10 zile, partidul său a modificat legea referitoare la abuzul în serviciu, astfel încât Liviu Dragnea nu mai are nicio problemă.

Liviu Dragnea a furat banii copiilor pentru partid, iar partidul său a spus că acest lucru nu e o infracțiune. E un lucru normal și firesc să folosească banii copiilor sărmani pentru partid, dezincriminându-l. România s-a îndepărtat complet de ideea de stat de drept, este un stat autoritar. Ce mai avem de făcut este să punem în Constituție că penalii să nu mai poată să facă legi. Pentru că iată, aceste persoane au făcut legi României și și-au șters pedepsele prin decizia Comisiei juridice.

Stelian Ion, parlamentar USR: Este un articol gândit pentru toată România care nu mai are dreptul să spună lucrurilor pe nume, să spună că România este condusă de niște infractori. Dacă ar fi fost prima condamnare definitivă a domnului Dragnea, noi nu am fi avut dreptul să comentăm această situație și dacă am fi fost în campanie electorală noi n-am fi putut spune oamenilor: nu îl mai votați pe acest infractor. Asta s-a întâmplat astăzi de fapt. Această lege nu face decât să ne confirme că visul oricărui infractor este să scrie chiar el Codul penal.

Dan Barna: Ăsta e rezumatul zilei de azi. S-a dat liber la marea prăduială din bani publici a României. Neglijența în serviciu a fost abrogată. În momentul de față, orice primar sau funcționar public de rang înalt va avea scuza perfectă. Până acum neglijența în serviciu îi făcea să fie atenți la ce semnau, la elementele în care trebuia să depui o diligență.

