Prima reacție de la Cotroceni în privința reformei administrativ-teritoriale anunțată de PSD. Într-un interviu exclusiv pentru Digi24, acordat jurnalistei Anca Suciu, consilierul prezidențial Eugen Tomac spune că proiectul PSD este solid. Cu alte cuvinte, pare să aibă undă verde de la Cotroceni. Acesta a vorbit și despre nemulțumirile UDMR, dar și despre colaborarea tot mai fructuoasă dintre PSD și AUR în Parlament.

„Eu cred că în momentul de față avem nevoie de curajul de a pune pe masă un proiect serios, un proiect care să aducă mai multă claritate în ceea ce privește funcționarea administrației publice locale și trebuie privit acest lucru ca pe normalitate. M-aș bucura dacă Guvernul ar găsi suficient consens și curaj pentru a duce mai departe acest obiectiv, pentru că România nu mai poate funcționa după harta desenată de Ceaușescu în 1968. Suntem singura țară din Uniunea Europeană care, după ce a aderat la Uniunea Europeană, nu și-a realizat această reformă administrativă, ” a declarat, pentru Digi24, Eugen Tomac.

Întrebat dacă ar funcționa mai bine pe 15 sau pe 8 regiuni, Tomac a răspuns că „Eu sunt adeptul soluțiilor serioase și soluțiile serioase înseamnă niște criterii foarte serioase și cred că abordarea pe care a prezentat-o domnul Dragoș Benea este una care pleacă de la aceste premise extrem de serioase.”

Despre reacția UDMR care spune că reforma administrativă va afecta reprezentarea minorității maghiare în România, Eugen Tomac este de părere că se poate găsi un consens.



„Nu cred că minoritatea maghiară din România va fi exclusă de la această dezbatere. Și cred că trebuie să discutăm cu mai puțină emoție și cu mai mult pragmatism, privind spre viitorul tuturor cetățenilor români, indiferent de limba pe care o vorbesc în casă. UDMR-ul întotdeauna a avut această reținere cu privire la reforma administrației, dar eu sunt convins că cu argumente serioase, pentru că cei din UDMR sunt oameni politici responsabili și au dovedit întotdeauna că sunt capabili să accepte argumente solide. Și eu cred că inclusiv cu UDMR se poate găsi un consens pe o dezbatere așezată într-o primă etapă,” a precizat Eugen Tomac.

Editor : A.P.