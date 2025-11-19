Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru a reacționat, miercuri, în urma afirmațiilor vicepreședintelui CSM, Claudiu Sandu. În exclusivitate pentru Digi24, acesta din urmă a acuzat că „politicienii mint, nu pierdem niciun ban din PNRR, iar proiectul de reformă a pensiilor speciale nu are cum să primească avizul CSM în 8 zile”. În replică, Pîslaru atrage atenția că „CSM s-a hazardat de prea multe ori în ultima vreme în spațiul public pe subiecte asupra cărora nu are atribuții”.

CSM nu este de acord nici cu noua variantă privind pensiile magistraților, care prevede ca aceasta să rămână la procentul de 70% net din valoarea salariului și ca perioada de tranziție să fie de 15 ani. În plus, acuză vicepreședintele CSM, Claudiu Sandu, „politicienii mint, nu pierdem niciun ban din PNRR, iar proiectul de reformă a pensiilor speciale nu are cum să primească avizul CSM în 8 zile”.

Replica ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene nu s-a lăsat așteptată. Dragoș Pîslaru a explicat că judecătorii nu pot cunoaște mai bine opinia Comisiei Europene pe subiectul pensiilor magistraților decât ministrul care este în directă legătură cu instituția de la Bruxelles.

„CSM s-a hazardat de prea multe ori în spațiul public, în ultima vreme, intrând pe domenii care sunt de atribuția exclusivă în separația puterilor în stat legată de politica guvernamentala. Justiția nu are de ce să legifereze politica salarială. Justiția nu are cum să știe mai bine decât mine, ca ministru al MIPE - aflat în directă legătura cu CE - ce părare are CE legat de acest subiect”, a spus demnitarul.

Orice fel de declarație a CSM cum că guvernul nu are prerogative pe politica salarială sau că ar trebui ca Justiția să-și facă singură salariile și sistemul de pensii... ar trebui să le fie rușine pentru asta, pentru că separația puterilor în stat este foarte clară

„As ruga foarte mult CSM, care începe să folosească expresii precum «prim-ministrul minte, guvernul nu stie, nu face...» să realizeze că aceste lucruri nu fac cinste rolului CSM în societate”, a concluzionat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Magistrații nu sunt de acord cu varianta Coaliției de tăiere a pensiilor - ei vor o perioadă mai lungă de traziție și un cuantum mai mare față de cel propus - mai exact, 65% din salariul brut, aproximativ 85% din salariul net, conform vicepreședintelui CSM. Coaliția vrea ca pensiile magistraților să ajungă la 70% din venitul net.

Editor : C.A.