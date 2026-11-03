Reacție din PNL după acuzațiile șefei AfD: „Românii nu jefuiesc Germania și nu merită să fie insultați”

Deputatul PNL Robert Sighiartău i-a transmis, marţi, liderului partidului Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, că românii din diaspora nu sunt cetăţeni europeni de mâna a doua şi nu are dreptul să pună o etichetă jignitoare pe o întreagă comunitate.

„Doamna Alice Weidel, românii nu jefuiesc Germania. Românii muncesc şi contribuie la prosperitatea Germaniei! Aproape un milion de cetăţeni români trăiesc în Germania. Sute de mii dintre ei muncesc cinstit, plătesc taxe şi contribuţii şi participă direct la performanţa uneia dintre cele mai puternice economii ale lumii. Sunt medici, ingineri, muncitori, antreprenori şi oameni care îşi cresc copiii prin muncă şi sacrificii. Aceşti oameni nu merită să fie insultaţi şi transformaţi în ţinte politice. Merită respect!”, a scris Sighiartău pe Facebook.

El a arătat că, dacă există fraude sociale, ele trebuie investigate şi sancţionate.

„Dar nu aveţi dreptul să puneţi o etichetă jignitoare pe o întreagă comunitate. Românii din diaspora nu sunt cetăţeni europeni de mâna a doua. Iar demnitatea lor nu este negociabilă!”, i-a mai transmis Sighiartău liderului AfD.

Şi preşedintele USR, Dominic Fritz, i-a cerut liderului partidului Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, să îşi ceară scuze pentru afirmaţiile potrivit cărora tot mai mulţi migranţi din România ar abuza de sistemul social german.

„Orice român care trage ture de 10 ore într-un abator german, ca dumneavoastră să puteţi mânca duminica un şniţel ieftin, are mai multă decenţă decât dumneavoastră. Şi dacă tot am ajuns aici: acum două săptămâni aţi repetat narativul fals al lui Putin, că în România ar exista rachete cu capacitate nucleară la graniţă, îndreptate spre Rusia. Adevărul e că aici se află un scut defensiv, cu care România apără flancul estic al NATO. Şi astfel noi, pe care ne acuzaţi de jaf, vă apărăm aici şi fundul. Cu plăcere! Azi e o zi bună să vă cereţi scuze, doamnă Weidel”, a spus și Dominic Fritz.

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Editor : C.L.B.