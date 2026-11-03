Live TV

Reacție din PNL după acuzațiile șefei AfD: „Românii nu jefuiesc Germania și nu merită să fie insultați”

Data publicării:
germania drapel steag gettyiamegs
Foto: GettyImages
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Deputatul PNL Robert Sighiartău i-a transmis, marţi, liderului partidului Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, că românii din diaspora nu sunt cetăţeni europeni de mâna a doua şi nu are dreptul să pună o etichetă jignitoare pe o întreagă comunitate.

„Doamna Alice Weidel, românii nu jefuiesc Germania. Românii muncesc şi contribuie la prosperitatea Germaniei! Aproape un milion de cetăţeni români trăiesc în Germania. Sute de mii dintre ei muncesc cinstit, plătesc taxe şi contribuţii şi participă direct la performanţa uneia dintre cele mai puternice economii ale lumii. Sunt medici, ingineri, muncitori, antreprenori şi oameni care îşi cresc copiii prin muncă şi sacrificii. Aceşti oameni nu merită să fie insultaţi şi transformaţi în ţinte politice. Merită respect!”, a scris Sighiartău pe Facebook.

El a arătat că, dacă există fraude sociale, ele trebuie investigate şi sancţionate.

„Dar nu aveţi dreptul să puneţi o etichetă jignitoare pe o întreagă comunitate. Românii din diaspora nu sunt cetăţeni europeni de mâna a doua. Iar demnitatea lor nu este negociabilă!”, i-a mai transmis Sighiartău liderului AfD.

Şi preşedintele USR, Dominic Fritz, i-a cerut liderului partidului Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, să îşi ceară scuze pentru afirmaţiile potrivit cărora tot mai mulţi migranţi din România ar abuza de sistemul social german.

„Orice român care trage ture de 10 ore într-un abator german, ca dumneavoastră să puteţi mânca duminica un şniţel ieftin, are mai multă decenţă decât dumneavoastră. Şi dacă tot am ajuns aici: acum două săptămâni aţi repetat narativul fals al lui Putin, că în România ar exista rachete cu capacitate nucleară la graniţă, îndreptate spre Rusia. Adevărul e că aici se află un scut defensiv, cu care România apără flancul estic al NATO. Şi astfel noi, pe care ne acuzaţi de jaf, vă apărăm aici şi fundul. Cu plăcere! Azi e o zi bună să vă cereţi scuze, doamnă Weidel”, a spus și Dominic Fritz.

Citește mai mult AICI

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
blana
1
Marcel Ciolacu a anulat nunta cu Sorina Docuz: „Rămânem asumați împreună, după modelul...
Călin Georgescu, înotând într-un lac în timpul ierni
2
„Călin Georgescu este un ventriloc. O combinație între desene animate și Ion Antonescu”...
Declarații susținute de liderul PSD, Sorin Grindeanu, la sediul PSD, în Bucuresti, 14 octombrie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
3
Grindeanu, despre criticile privind botezul familiei Simonis: „Nu le voi accepta pe cele...
Cum se calculează pensia în 2026. Inquam Photos Octav Ganea
4
Ce pensie poți primi după 15, 25 sau 35 de ani de muncă. Exemple de calcul pentru fiecare...
Centru de date Yandex lovit de dronele ucrainene.
5
Măsuri disperate în Rusia, după ce Ucraina a aruncat în aer centrele de date. Decizia...
Nu a vrut să divorțeze, după ce soția l-a înșelat cu Dan Alexa. ”Trebuie să-mi mulțumești toată viața”
Digi Sport
Nu a vrut să divorțeze, după ce soția l-a înșelat cu Dan Alexa. ”Trebuie să-mi mulțumești toată viața”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Dominic Fritz.
Reacție dură a lui Fritz după ce șefa AfD a atacat românii din Germania: „Cine pe cine exploatează, dragă doamnă Weidel?”
Meetings of the parliamentary groups
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc sistemul social. Cheltuielile s-au înmulțit de douăzeci de ori”
Volodimir Zelenski și Friedrich Merz
Zelenski a ajuns la Berlin pentru discuții cu Friedrich Merz, înaintea negocierilor de pace cu Rusia. Anunțul cancelarului german
Wan Gang
Inginerul care a transformat China într-o superputere a mașinilor electrice. Cum a depășit Beijingul industria auto germană
copii germania halloween profimedia-0073350675
Cuie, şuruburi şi ace, descoperite în dulciurile oferite unor copii de Halloween în Germania
Recomandările redacţiei
los angeles
Alegeri SUA 2026: Americanii votează pentru Congres, într-un test...
Ajutor financiar pentru pensionari. Inquam Photos Octav Ganea
Luca Niculescu ia în calcul indexarea pensiilor de la 1 ianuarie...
Dumitru Chisăliță.
Ministrul Energiei anunţă că intenţionează să prelungească schema de...
Am Donnerstag koennte in Istanbul ein Gipfeltreffen zwischen Wolodymyr Selenskyj und Putin stattfinden
Zelenski spune că nu îl cheamă pe Putin la Kiev. „Au venit la noi...
Ultimele știri
Care este relaţia dintre Luca Niculescu și Nicușor Dan. Cum o descrie premierul
„Nu rămâneți afară pentru a fotografia și nu vă adăpostiți în mașină”. Instrucțiuni la televiziunea iraniană, în caz de atac nuclear
Ministrul spaniol al Transporturilor şi-a anunţat demisia, la aproape o săptămână după tragedia feroviară
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ultimatumul dat de Catherine Zeta-Jones lui Michael Douglas, pe când el avea 5 iubite: "Uneori, lucrurile...
Cancan
'Sfârșitul Lumii va fi pe 13 noiembrie 2026'. În 1960, un matematician renumit a calculat data exactă a...
Fanatik.ro
Ionuț Chirilă l-a dat afară de la CS Dinamo pe fiul angajatului mort în accident! Reacția antrenorului...
editiadedimineata.ro
Donald Trump, Vladimir Putin și Meta, pe lista RSF a „prădătorilor libertății presei” din 2026
Fanatik.ro
Mihai Stoica îl distruge pe Iulian Călin după eșecul cu U Cluj: „A inventat o simulare ordinară!”
Adevărul
Fereastra de timp în care Donald Trump va avea putere absolută indiferent de Congres. Pericolul major pentru...
Digieconomic
Cine moștenește datoriile unei persoane decedate și în ce condiții pot fi obligați moștenitorii să le...
Digi FM
Cornel Dinu, în pragul disperării la 78 de ani. Ce pensie are, de fapt, legenda lui Dinamo și câți bani îi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A pierdut totul ”și încă ceva” din cauza alcoolului. Cum arată marea campioană la 38 de ani: ”Mă otrăvea”
Pro FM
CRBL a șters toate fotografiile cu iubita mai tânără cu 23 de ani. Ce se întâmplă, de fapt, între artist și...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Colin Farrell, moment emoționant alături de fiul său diagnosticat cu o boală neurologică rară: "Sunt mândru...
Adevarul
Cum a ajuns președintele CJ Călărași, Vasile Iliuță, să cumpere în Italia proprietăți de peste un milion de...
Newsweek
Cum a motivat CCR că plafonarea pensiilor militare respectă Constituția? De ce pensia nu crește cu soldele?
Digi FM
Alegeri SUA. Ce sunt "midterms" și de ce sunt atât de importante
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum reușesc japonezii să îmbătrânească frumos. Obiceiurile care îi ajută să rămână activi și după 80 sau 90...
Digi Animal World
Trei pui de veveriță, prinși într-un nod imposibil! Veterinarii au intervenit de urgență pentru a le salva...
Film Now
Nicolas Cage, evacuat din vila de 10,5 milioane de dolari. A ajuns să locuiască în hoteluri
UTV
Cum arată casa lui Florin Dumitrescu decorată de Crăciun. Surpriza pregătită pentru soția lui, Cristina...