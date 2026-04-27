Reacție din USR, după alianța PSD-AUR împotriva lui Bolojan: „Drumul pe care şi-l doresc duce fix la groapă”

Europarlamentarul Dan Barna (USR) acuză PSD de „ipocrizie”, după ce social-democraţii au respins în urmă cu o lună posibilitatea unei alianţe cu AUR, însă acum iniţiază o moţiune de cenzură alături de acest partid.

„Ipocrizia PSD: Căsătorit cu Partidul Socialist European la Bruxelles, dar cu amanta AUR la Bucureşti. Cât de mult poate să deranjeze la buzunarul de partid un guvern reformist? Cât de adâncă poate fi reţeaua toxică a PSD în fiecare cotlon al statului român? Aceste întrebări au începând de azi un răspuns şi mai înfricoşător decât până ieri”, scrie fostul preşedintele USR, luni, pe Facebook.

El aminteşte că, în urmă cu o lună, socialiştii europeni şi PSD au transmis un comunicat comun în care afirmau că „resping categoric orice alianţă cu extrema dreaptă, angajându-se în schimb la un guvern stabil, pro-european, care susţine cu rigurozitate” principiile democratice.

„De atunci, PSD a dinamitat 'guvernul stabil, pro-european', şi-a retras miniştrii din Guvern, dar şi-a lăsat pilele şi amantele pe posturi, şi a anunţat că depune moţiune de cenzură comună cu AUR împotriva Executivului Bolojan. Şi bomboana pe coliva României: Marian Neacşu a spus alături de Petrişor Peiu, întrebat de presă dacă urmează o guvernare PSD-AUR, că 'orice drum începe cu primul pas'. Factual are dreptate, orice drum începe cu primul pas. Ce nu spun Neacşu şi PSD în ansamblul său e că drumul pe care şi-l doresc duce fix la groapă”, mai scrie Dan Barna.

Fostul vicepremier Marian Neacşu a anunţat luni că PSD va iniţia, împreună cu AUR, o moţiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

„În urma mai multor rânduri de discuţii cu conducerile partidelor s-a decis ca eu şi domnul Petrişor Peiu să ne ocupăm de partea tehnică a unei moţiuni de cenzură comune. Din acest motiv ne aflăm astăzi aici. Lucrul de care ne vom ocupa este exclusiv tehnic. Abordarea politică va fi explicată probabil în cursul acestei zile de către preşedinţii de partide. Aşa după cum cunoaşteţi, noi avem la ora 14:00 convocat un Birou Politic Naţional în care se va lua decizia finală. (...) Ambele partide vor fi iniţiatori. Mai mult decât atât, am vorbit cu domnul Peiu, sunt convins că şi conducerile partidelor noastre vor fi de acord, să facem un apel către toţi parlamentarii care vor să contribuie prin text la moţiune şi să susţină moţiunea prin semnătură şi prin vot”, a spus Neacşu, la Palatul Parlamentului, într-o conferinţă comună cu liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

