Reacție dură a lui Fritz după ce șefa AfD a atacat românii din Germania: „Cine pe cine exploatează, dragă doamnă Weidel?”

Preşedintele USR, Dominic Fritz, i-a cerut liderului partidului german Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, să îşi ceară scuze pentru afirmaţiile potrivit cărora tot mai mulţi migranţi din România ar abuza de sistemul social german.

Liderul USR i-a transmis un mesaj în limba germană, publicat pe Instagram, în care a criticat declaraţiile lui Weidel şi a spus că jigneşte „fără nicio jenă” al şaselea cel mai mare popor din UE.

„Dragă Alice Weidel, aţi scris săptămâna trecută că migranţii din România jefuiesc sistemul social german. Şi promiteţi, cu AfD, o schimbare radicală în politica de migraţie. Bănuiesc că asta înseamnă că vreţi să-i trimiteţi pe români acasă. Eu sunt german, am emigrat în România acum 7 ani, deci sunt, ca să zic aşa, un român cu background de migrant, iar oamenii din Timişoara m-au ales de două ori primarul lor. Acum sunt, la fel ca dumneavoastră, preşedintele unui mare partid de opoziţie, deci ştiu câte ceva despre Germania, despre România şi despre cum se face politică ca lumea”, a declarat Dominic Fritz, conform unui comunicat USR.

El a subliniat că sute de mii de români muncesc „absolut normal” în Germania şi contribuie la sistemul de asigurări sociale prin plata taxelor şi a contribuţiilor.

„Mii de medici români trag din greu în clinicile germane, şi cine credeţi că le-a plătit pregătirea? Exact, contribuabilul român. Iar când alegătorii dumneavoastră, doamnă Weidel, vor avea nevoie de îngrijire, şansele sunt destul de mari ca de ei să aibă grijă o femeie din România. Iar copiii acestei femei rămân de cele mai multe ori în România, la bunici, care fac muncă de îngrijire neplătită, pentru ca îngrijitoarea părinţilor dumneavoastră să fie disponibilă 24 de ore din 24. Cine pe cine exploatează aici, dragă doamnă Weidel?”, a adăugat liderul USR, potrivit Agerpres.

Referindu-se la afirmaţia lui Alice Weidel privind creşterea de 20 de ori a cheltuielilor sociale în oraşul Magdeburg, până la trei milioane de euro anual, Dominic Fritz a susţinut că majorarea trebuie pusă în legătură cu faptul că numărul românilor a crescut de asemenea de 20 de ori în ultimii zece ani în acest oraş, iar marea majoritate dintre ei muncesc.

„Există abuzuri? Bineînţeles, aşa cum există abuzuri în toate sistemele sociale, şi putem discuta oricând despre portiţele din lege care trebuie închise. Dar ce vreţi dumneavoastră, dragă doamnă Weidel de la AfD, este să profitaţi de avantajele pe care libera circulaţie din UE le aduce Germaniei, fără să plătiţi un preţ de solidaritate pentru asta. Şi asta, dragă doamnă Weidel, e definiţia parazitismului”, adaugă el.

Dominic Fritz i-a reproşat liderului AfD că îi jigneşte pe români şi că recurge la un discurs menit să stârnească ostilitate faţă de migranţi, solicitându-i să îşi prezinte scuze.

„Orice român care trage ture de 10 ore într-un abator german, ca dumneavoastră să puteţi mânca duminica un şniţel ieftin, are mai multă decenţă decât dumneavoastră. Şi dacă tot am ajuns aici: acum două săptămâni aţi repetat narativul fals al lui Putin, că în România ar exista rachete cu capacitate nucleară la graniţă, îndreptate spre Rusia. Adevărul e că aici se află un scut defensiv, cu care România apără flancul estic al NATO. Şi astfel noi, pe care ne acuzaţi de jaf, vă apărăm aici şi fundul. Cu plăcere! Azi e o zi bună să vă cereţi scuze, doamnă Weidel”, a spus Dominic Fritz.

Totodată, Fritz a adresat critici şi partidului AUR, reproşându-i că nu a reacţionat la declaraţiile liderului AfD.

„Ăştia sunt prietenii voştri patrioţi din Germania, pe care îi admiraţi şi pupaţi în fund. Ei jignesc românii din diaspora, voi tăceţi din gură. Eu nu voi tăcea, pentru că iubirea mea pentru România şi Europa e pe bune”, mai spune Dominic Fritz.

Editor : C.L.B.