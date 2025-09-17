Președintele AUR George Simion a avut, marți seară, o primă reacție după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost trimis în judecată pentru tentativă la lovitură de stat. Într-un clip postat pe Facebook, Simion acuză autoritățile că au fabricat motivele și că decizia ar fi fost luată sub presiuni externe.

„Felul în care domnul Călin Georgescu a fost trimis în judecată într-unul din multele dosare în care este cercetat ne arată că avem de-a face, dacă nu eram convinși deja, cu un stat polițienesc. România nu mai este o democrație, doar se mimează puterea votului. Acum, la presiunile Statelor Unite, Ministerul de Externe încearcă să compileze la 10 luni după niște motive care să stea în picioare pentru anularea alegerilor”, a afirmat Simion, într-un clip postat pe pagina sa de Facebook.

Reacția șefului AUR vine după ce Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii acestuia au fost trimiși în judecată, în dosarul în care sunt acuzați de tentativă la lovitură de stat.

Este vorba de dosarul deschis de procurorii Parchetului General după ce Horațiu Potra și mercenarii lui au fost opriți în trafic în timp ce veneau înspre București.

Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicare de informații false.

Rolul lui Călin Georgescu în tentativa de stat

Potrivit unor surse judiciare, Călin Georgescu ar fi fost creierul din spatele lui Horațiu Potra și a mercenarilor acestuia, care au fost prinși în decembrie 2024, în urma unui apel la 112, în timp ce veneau înarmați la București pentru a deturna un protest (care nu a mai avut loc) și a genera violențe în Capitală, pe fondul anulării primului tur al alegerilor prezidențiale.

Procurorii au precizat că mercenarii lui Potra așteptau semnalele lui Georgescu pentru a trece la acțiune.

După întâlnirea dintre Potra, Georgescu, Sechila și alte personaje din anturajul acestora din județul Ilfov, fostul candidat la prezidențiale l-ar fi apelat pe liderul organizației de extremă dreapta Frăția Ortodoxă - Dan Grăjeanu - și i-a transmis că „în cursul zilei următoare va da un îndemn concret: viața sau țara”, au mai spus surse judiciare pentru Digi24.ro.

Procurorii subliniază că această întâlnire, coordonată de Georgescu, era o întâlnire premergătoare unor „evenimente destabilizatoare” menite să „creeze haos și nesiguranță”.

