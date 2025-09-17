Live TV

Video Reacție furioasă a lui George Simion după ce Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru tentativă la lovitură de stat

Data publicării:
george simion si calin georgescu fac declaratii
George Simion și Călin Georgescu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Rolul lui Călin Georgescu în tentativa de stat

Președintele AUR George Simion a avut, marți seară, o primă reacție după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost trimis în judecată pentru tentativă la lovitură de stat. Într-un clip postat pe Facebook, Simion acuză autoritățile că au fabricat motivele și că decizia ar fi fost luată sub presiuni externe. 

„Felul în care domnul Călin Georgescu a fost trimis în judecată într-unul din multele dosare în care este cercetat ne arată că avem de-a face, dacă nu eram convinși deja, cu un stat polițienesc. România nu mai este o democrație, doar se mimează puterea votului. Acum, la presiunile Statelor Unite, Ministerul de Externe încearcă să compileze la 10 luni după niște motive care să stea în picioare pentru anularea alegerilor”, a afirmat Simion, într-un clip postat pe pagina sa de Facebook. 

Reacția șefului AUR vine după ce Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii acestuia au fost trimiși în judecată, în dosarul în care sunt acuzați de tentativă la lovitură de stat.

Este vorba de dosarul deschis de procurorii Parchetului General după ce Horațiu Potra și mercenarii lui au fost opriți în trafic în timp ce veneau înspre București.

Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicare de informații false.

Rolul lui Călin Georgescu în tentativa de stat

Potrivit unor surse judiciare, Călin Georgescu ar fi fost creierul din spatele lui Horațiu Potra și a mercenarilor acestuia, care au fost prinși în decembrie 2024, în urma unui apel la 112, în timp ce veneau înarmați la București pentru a deturna un protest (care nu a mai avut loc) și a genera violențe în Capitală, pe fondul anulării primului tur al alegerilor prezidențiale.

Procurorii au precizat că mercenarii lui Potra așteptau semnalele lui Georgescu pentru a trece la acțiune.

După întâlnirea dintre Potra, Georgescu, Sechila și alte personaje din anturajul acestora din județul Ilfov, fostul candidat la prezidențiale l-ar fi apelat pe liderul organizației de extremă dreapta Frăția Ortodoxă - Dan Grăjeanu - și i-a transmis că „în cursul zilei următoare va da un îndemn concret: viața sau țara”, au mai spus surse judiciare pentru Digi24.ro.

Procurorii subliniază că această întâlnire, coordonată de Georgescu, era o întâlnire premergătoare unor „evenimente destabilizatoare” menite să „creeze haos și nesiguranță”.

Citește și: VIDEO Călin Georgescu, prima apariție publică după ce a fost trimis în judecată. Susținătorii lui s-au îmbrâncit cu jandarmii

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cladire_lovita_drone
1
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o...
intrarea in sala CCR
2
CCR a declarat neconstituțională o sintagmă privind concursul de promovare în grad din...
profimedia-0973430131
3
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt...
adriana stoicescu
4
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin Georgescu. Reacția Adrianei...
Traian Băsescu
5
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa...
Lovitură de proporții: și-au demis antrenorul la miezul nopții și au bătut palma cu Jose Mourinho
Digi Sport
Lovitură de proporții: și-au demis antrenorul la miezul nopții și au bătut palma cu Jose Mourinho
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID317365_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Surse: Decizia privind plafonarea prețurilor la alimente, amânată cu...
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov
Prima reacție a Kremlinului la acuzațiile că Rusia a influențat...
Călin Georgescu.
Călin Georgescu, prima apariție publică după ce a fost trimis în...
US President Donald Trump and King Charles III at Windsor Castle in Windsor, Berkshire, on day one of the president's second state visit to the UK. Picture date: Wednesday September 17, 2025.
Donald Trump și Melania, primiți de Regele Charles și Regina Camilla...
Ultimele știri
SURSE Coaliția a decis împărțirile politice: USR ia 4 posturi de prefect de la PSD și PNL. Ce alte funcții sunt puse la bătaie
Michelle Obama vine în premieră în România. Este cunoscut un singur eveniment de pe agenda ei
O cauză mai puțin cunoscută a durerilor de umăr
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - MINISTERUL JUSTITIEI - INTERVIU - PROCUROR GENERAL -
Procurorul general, despre dosarul Călin Georgescu: Este cel mai grav caz înregistrat şi monitorizat de către noi în aceşti 35 de ani
GEORGESCU_HORA_CAROL_005_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cum a funcționat propaganda în sprijinul lui Călin Georgescu. Legăturile directe cu Rusia
Nicușor Dan, președintele României.
Nicușor Dan felicită Parchetul General pentru ancheta privind anularea alegerilor, dar critică instituția pentru „activitatea generală”
Horațiu Potra
Horațiu Potra ar încerca să obțină azil politic în Rusia, spune procurorul general al României
INSTANT_CAB_CALIN_GEORGESCU_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Care a fost rolul lui Călin Georgescu în tentativa de lovitură de stat din decembrie. Fostul candidat, văzut de procurori drept „autor”
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e soția lui Robert Redford, cea care i-a stat alături până la final. În culisele mariajului cu femeia...
Cancan
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
Fanatik.ro
Tragedie în Serbia! A murit după ce a suferit un atac de cord pe teren! Era vărul legendei lui Chelsea și a...
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
La 12 ore după ce a jucat în Champions League, fotbalistul a apărut în fața instanței, fiind acuzat de viol
Adevărul
Va ajunge combinatul siderugic la fier vechi? Controversele privatizării și închiderii fostului colos...
Playtech
Gafa de protocol a lui Trump la Castelul Windsor! Kate Middleton a mai putut doar să zâmbească. Melania a...
Digi FM
Ce regretă cel mai mult Victor Ponta după divorțul de Daciana Sârbu: „Cum să nu-ți reproșezi așa ceva?”
Digi Sport
Gigi Becali a devenit viral pe internet! A scos teancul de bani la un liceu din București
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Christopher Schwarzenegger, la bustul gol, în excursie cu familia. Fiul lui Arnold, pe iaht alături de o...
Adevarul
Viața după plafonare. Ce se va întâmpla cu prețul alimentelor de bază și cu inflația INTERVIU
Newsweek
Sunt românii apți să iasă la pensie abia la 70 de ani? Medic: „Lucurile sunt discutabile”
Digi FM
Titi Aur: „S-a gândit că îl salvează tata și avocații”. De ce ar fi fugit fiul lui Ilie Dumitrescu de la...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Tragediile care au marcat viața lui Robert Redford. Durerea inimaginabilă care l-a schimbat pentru totdeauna
UTV
Marele actor, Victor Rebengiuc, și-a anunțat retragerea după 70 de ani pe scenă. "Îmi ajunge. Nu mai pot”