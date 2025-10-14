O implicare mai mare a SRI în combaterea corupției este dezbătută în cadrul coaliției de guvernare, ai cărei reprezentanți au reacționat, marți seară, la Digi24, la intenția recent anunțată a președintelui Nicușor Dan, de a include aceasta în viitoarea Strategie Națională de Apărare a Țării. Adrian Câciu susține ideea, dacă se „păstrează în limitele de colaborare interinstituțională prevăzută de constituție”, deputatul PSD spunând că „Nicușor Dan nu este un Băsescu”. Deputatul PNL Alina Gorghiu salută ideea președintelui și spune că „nu e o problemă constituțională să ajungem să considerăm corupția și marea evaziune fiscală drept amenințări la adresa securității naționale”. Deputatul USR Radu Mihaiu susține că „administrarea de probe, de exemplu, nu poate să rămână decât la Parchet”. Iar deputatul UDMR Csoma Botond nu susține implicarea suplimentară a SRI în combaterea corupției.

Deputatul PSD Adrian Câciu afirmă că „este o idee bună, dacă ea se păstrează în limitele de colaborare interinstituțională prevăzută de constituție”.

„Președintele face totuși o nuanță și spune că totul se desfășoară în cadrul constituțional. Ceea ce cred că a vrut să spună președintele este că se introduce din nou corupția în strategia de apărare ca element de vulnerabilizare a siguranței naționale. Este totuși un element care există în România și ridică în strategia de apărare. Ceea ce cred că a suscitat interesul tuturor este faptul că a menționat o anumită instituție, respectiv SRI, în contextul în care de corupție trebuie să se ocupe Parchetul.

Ținând cont de toate nuanțele și toate elementele de trecut, dar și de realitatea constituțională, SRI, dacă are informații cu privire la posibile tentative, acte sau fapte de corupție, trebuie să le înainteze Parchetului, așa cum ar trebui să facă orice instituție sau orice cetățean. Dar nu mai mult de atât. Adică să nu ajungem în păcatul trecutului, când am avut protocoale secrete și tot felul de înțelegeri pe sub masă.

Înțeleg ce a zis președintele în cheia colaborării interinstituționale și a sesizării Parchetului, acolo unde există premisa săvârșirii unor acte de corupție sau conexe corupției. Dar cine se ocupă de de acest lucru va rămâne Parchetul și după formularea unui rechizitoriu, evident, justiție.

Este o idee bună, dacă ea se păstrează în limitele de colaborare interinstituțională prevăzută de constituție”, spune Câciu.

Deputatul PSD precizează că „folosirea instituțiilor statului pentru anumit tip de corupție, dar lăsăm cealaltă corupție să existe, am mai pățit lucrurile astea pe vremea mandatului președintelui Băsescu”.

„Eu nu cred că Nicușor Dan este un Băsescu. Nicușor Dan este cu totul altfel de președinte și vreau să cred în buna sa credință. Totuși are de abia câteva luni de când e președinte. Cât se păstrează toate aceste repere, cred că nu suntem într-o zonă periculoasă”, mai afirmă fostul ministru.

Alina Gorghiu (PNL): „Nu e o problemă constituțională să considerăm corupția și marea evaziune fiscală amenințări la adresa securității naționale”

Deputatul PNL Alina Gorghiu salută ideea președintelui, spunând că, conform articolului 119 din Constituție, CSAT organizează și formalizează activitățile care privesc apărarea țării, securitatea națională.

„Ideea o salut, pentru că este o temă de actualitate – nu doar în România, ci și la nivel european. Fiecare șef de stat are dreptul conform Constituției – dar și libertatea și responsabilitatea – de a propune direcțiile strategice pe care le vizează în materie de securitate națională. În dreptul articolului 119 din Constituție, CSAT organizează, formalizează activitățile care privesc apărarea țării, securitatea națională... Deci, din punctul acesta de vedere, nu e o problemă constituțională să ajungem să considerăm corupția și marea evaziune fiscală drept amenințări la adresa securității naționale.

Astăzi, în actuala strategie națională de apărare a țării, care este pe perioada 2020-2024, corupția și evaziunea fiscală sunt menționate doar la capitolul riscuri și vulnerabilități. Deci, în momentul acesta, am trece la o direcție de strategie operațională, dacă înțeleg eu bine ce dorește președintele României”, susține deputatul PNL.

Liderul liberal susține că „SRI își îndeplinește fișa postului așa cum trebuie”.

„Eu sunt convinsă că SRI își îndeplinește fișa postului așa cum trebuie. Toată lumea care a trecut prin experiența binomului SRI-DNA din vremurile apuse știe că această temă lansată de Nicușor Dan acum în societate e o temă foarte sensibilă – nu pentru că lupta împotriva corupției n-ar fi o prioritate, ci pentru că e nevoie în acest moment de mecanisme transparente, de o colaborare clară între instituții. Lipsa de transparență a generat abuzuri. Da, mie mi se pare necesară această completare a strategiei, dar, sigur, va fi foarte necesar să vedem cum se realizează ea”, mai spune Gorghiu.

Radu Mihaiu (USR): „Administrarea de probe nu poate să rămână decât la Parchet”

Deputatul USR Radu Mihaiu susține că „administrarea de probe, de exemplu, nu poate să rămână decât la Parchet”.

„Haideți să avem o discuție așezată apropo de rolul pe care îl poate juca SRI în această privință. Cu siguranță, administrarea de probe, de exemplu, nu poate să rămână decât la Parchet. Deci, ideea că avem un stat în care corupția este cu siguranță una din amenințările la siguranța națională nu cred că poate fi combătută. Însă haideți să vedem și care sunt acele precauții de care vorbea inclusiv președintele Nicușor Dan, pe care le va trebui să le luăm pentru a ne asigura că suntem în limitele și constituționalității și al unei societăți democratice normale”, afirmă Radu Mihaiu.

Csoma Botond (USR): „Nu înțeleg de ce ar fi nevoie într-o mai mare măsură de SRI”

Deputatul UDMR Csoma Botond nu susține implicarea suplimentară a SRI în combaterea corupției.

„Eu nu prea am înțeles ce vrea să facă domnul președinte. Potrivit actelor normative în vigoare, dacă serviciile secrete, prin activitățile specifice pe care le desfășoară, iau cunoștința despre faptul că cineva a comis o infracțiune, aceste servicii secrete sunt obligate să comunice acest lucru organelor de urmărire penală, potrivit acelor normative în vigoare. Dincolo de asta, ce să mai facă SRI în lupta împotriva corupției eu nu prea am înțeles. Eu nu cred că ar trebui să ne întoarcem într-o perioadă cum a fost atunci când protocoalele între SRI și instituțiile din justiție au fost în vigoare - despre care și Curtea Constituțională a spus că acele protocoale au fost neconstituționale. Eu cred că acest acest sistem, care este în vigoare și acum, potrivit actelor normative, e unul bun și lupta împotriva corupției este la DNA și la Parchet. Au toată tehnica necesară să facă interceptări.

Nu înțeleg de ce ar fi nevoie într-o mai mare măsură de SRI în acest lucru. Nu cred că într-o țară democratică, sarcina serviciului secret ar fi să se ocupe cu marea corupție. SRI trebuie să se ocupe de securitatea națională”, a declarat Csoma Botond.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că intenționează să implice Serviciul Român de Informații în lupta anticorupție în viitoarea Strategie Națională de Apărare a Țării, document care trebuie aprobat până la sfârșitul lunii noiembrie. Potrivit lui Nicușor Dan, implicarea SRI în combaterea corupției trebuie făcută „cu toate precauțiile, pentru că am avut o lungă discuție în societate despre interferența Serviciului Român de Informații în activitatea parchetului”.

