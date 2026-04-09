Un val de critici a fost lansat la adresa președintelui Nicușor Dan, după numirile la șefia parchetelor. Atât USR, cât și societatea civilă care l-a susținut îl acuză că ar fi predat Justiția către PSD sau că a numit procurori controversați din punct de vedere profesional. PNL este împărțit între membrii săi în ceea ce privește decizia șefului statului. Deputatul PNL Alina Gorghiu susține numirile, în timp ce vicepreședintele liberalilor Alexandru Muraru le critică.

Critici din partea USR

USR a lansat cel mai dur atac la adresa lui Nicușor Dan de când acesta a ajuns la Palatul Cotroceni.

„Suntem în dezacord cu opinia domnului președinte că aceste numiri nu au marca PSD pe ele. Domnul Marinescu, ministru PSD, a condus un proces viciat care nu a prezentat încredere multor procurori onești din sistem”, transmite USR într-un comunicat.

Totodată, Stelian Ion susține că e „o palmă dată propriului electorat”.

„Să îi numești la conducerea Parchetului General și a DIICOT, chiar și în funcții de adjuncți, pe cei care au frânat lupta anticorupție și anchetele importante reprezintă o palmă dată propriului electorat. Sunt convins că a făcut o mare greșeală. Sunt convins că unele personaje toxice, dar foarte abile, au, din păcate, prea multă influență asupra președintelui”, a scris Stelian Ion pe Facebook.

Cristian Ghinea transmite: „Dezamăgitor, lamentabil și stupid Nicușor Dan în numirea lui Voineag et co”.

„Trebuia să îmi anulez votul”

Critici la adresa lui Nicușor Dan au venit inclusiv din partea societății civile.

„Am votat cu Nicușor Dan. Am îndemnat public și nepublic pe mulți sa îl voteze. Regret. Trebuia să îmi anulez votul. Pe justiție, președintele nu pare ca știe ce face”, a scris pe Facebook Raluca Prună, fost ministru al Justiției în guvernul Cioloș.

Reacții din PNL și PSD

În paralel, reprezentanții PNL, dar și ministrul PSD al Justiției au salutat numirile, dar și viteza cu care acestea au fost făcute.

Alina Gorghiu laudă reacția lui Nicușor Dan pe care o numește corectă.

„S-a închis un capitol. Reacția președintelui Nicușor Dan a fost rapidă și corectă.

Nu era nevoie de interimate în parchete și nici de escaladarea tensiunilor. A fost, din păcate, prea mult zgomot: fake news, poziționări partizane, atacuri și prea puțină substanță într-o dezbatere care ar fi trebuit să fie exclusiv despre competență și responsabilitate.

Ministerul Public trebuie să funcționeze fără sincope. Nu ne permitem blocaje sau experimente, într-un moment în care fenomenele infracționale sunt din ce în ce mai dinamice și mai complexe.

Justiția nu este teren de spectacol. Stabilitatea sistemului judiciar este esențială pentru încrederea publică și pentru funcționarea statului de drept”, arată deputata PNL Alina Gorghiu pe Facebook.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu spune că procedurile de numire au fost transparente. El subliniază că opiniile diferite asupra acestui subiect doar confirmă eficiența mecanismului.

„Pentru prima dată în istoria recentă a statului nostru de drept s-a desfăşurat o procedură de selecţie de o asemenea amploare (18 candidaţi pentru 8 poziţii de conducere), implicând muncă asiduă de organizare, de analiză obiectivă şi de evaluare. O procedură derulată cu deplină transparenţă, care a implicat transmiterea în direct a interviurilor şi prezentarea publică a motivărilor opţiunilor Ministerului Justiţiei. Mulţumesc pentru eforturile profesionale membrilor comisiei ministeriale, colegilor din minister şi colegilor din CSM, toţi implicaţi în derularea conform legii şi bunelor practici a acestei proceduri de maximă însemnătate pentru justiţie”, a scris Marinescu pe Facebook.

Alexandru Muraru (PNL): „Decizia președintelui este de o gravitate extremă”

Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru a criticat numirile făcute de președintele Nicușor Dan la șefia parchetelor.

„Decizia de ieri a președintelui este de o gravitate extremă, pentru că numirile la vârful marilor parchete a fost o temă așteptată de luni de zile de către România onestă și România care vrea luptă împotriva corupției și reforme reale.

Aceste numiri nu aduc nici un progres real pentru sistemul de Justiție. În locul unor reforme, vedem mai degrabă continuarea unor practici de culise. Responsabilitatea politică nu poate fi ignorată pentru aceste numiri.

Selecția procurorilor a fost făcută de la bun început de către un ministru al Justiției susținut de PSD, un ministru compromis, care el însuși este acuzat de un furt intelectual. Aceste lucruri afectează credibilitatea întregului proces”, a transmis acesta pe Facebook.

Nicușor Dan: „Am venit cu alt set de argumente și sunt optimist că se vor uita cu mare atenție”

Nicușor Dan le-a răspuns susținătorilor pe măsură ce reacțiile societății civile au inundat rețelele sociale.

„Eu sper ca oamenii care m-au susținut înțeleg argumente și care au fost expuși până acum unui set de argumente. Eu am venit cu alt set de argumente și sunt optimist că se vor uita cu mare atenție la ele”, a spus Nicușor Dan la Palatul Cotroceni.

Mesajele vin după ce Dan a anunţat, miercuri, că a semnat decretele pentru numirea şefilor marilor parchete. Propunerile fuseseră înaintate marţi şefului statului de către ministrul Justiţiei, Radu Marinescu.

Astfel, au fost numiţi în funcţii prin decret prezidenţial:

Cristina Chiriac - procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (procurorul general al României);

Ioan-Viorel Cerbu - procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

Codrin-Horaţiu Miron - procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

De asemenea, au fost numiţi în funcţii:

Marius Voineag - procuror adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

Marinela Mincă - procuror-şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

Marius-Ionel Ştefan - procuror-şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

Alex-Florin Florenţa - procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Singura propunere transmisă de ministrul Justiţiei către şeful statului şi care a fost respinsă de Nicuşor Dan a fost cea a lui Gill-Julien Grigore-Iacobici - pentru funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Editor : A.C.