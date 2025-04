Ionel Bogdan (PNL), Carmen Spătăcean (USR) și Cosmin Corendea (AUR), invitați la emisiunea Studio Politic de la Digi24, au comentat ce efecte are moțiunea simplă dezbătută și votată luni în Senat împotriva ministrului Muncii, Simona Bucura-Oprescu, și cum a fost posibil ca aceasta să treacă, fiind o înfrângere dură a coaliției în Parlament.

„În toată cariera mea a luptat împotriva nedreptății. Consider că munca pe care am făcut-o este cu adevărat în folosul românilor, iar ceea ce se întâmplă astăzi cred că este o nedreptate”, a spus Simona Bucura-Oprescu, după ce 61 de senatori au votat pentru moțiunea simplă depusă de AUR.

La discuțiile din plen, Simona Bucura-Oprescu a spus că bugetul de pensii din acest an este de 155 de miliarde lei, cu 21 de miliarde lei mai mare faţă de cel de anul trecut, ceea ce înseamnă că nu este nici pe departe o scădere, cum susține în mod mincinos documentul opoziției.

Ionel Bogdan, deputat PNL, a comentat la Digi24 faptul că moțiunea simplă nu are efect juridic și că înfrângerea coaliției PSD-PNL-UDMR a fost posibilă din cauză că are loc campania electorală pentru alegerile prezidențiale.

„În primul rând, trebuie spus că moțiunea simplă nu are niciun fel de efect juridic. Acesta este un prim aspect. Al doilea aspect este că în acest moment suntem concentrați pe campania electorală. Este ultima săptămână a primului tur și nu toți parlamentari au fost prezenți. Iar al treilea aspect foarte important este că majoritatea este una destul de la limită în Senatul României. Drept urmare s-a văzut și la votul de astăzi că este nevoie de o majoritate mai solidă. Noi am și făcut o ofertă, inclusiv USR-ului să intre la guvernare. Au și fost la discuții, din păcate, ca de fiecare dată au fugit de responsabilitatea guvernării și au rămas doar la vorbe aruncate în spațiul public pe diferite subiecte”, a spus acesta.

Deputatul PNL a mai spus că voturile au venit „cu siguranță” și de la opoziție „și anume de la USR. Nu am primit până în acest moment alte date din Senat, să pot să spun altceva și nu avem semnale că vreun parlamentar al coaliției de guvernare a votat moțiunea simplă”.

Carmen Spătăcean (USR), a recunoscut că moțiunea simplă depusă de AUR a trecut în Senat și cu votul partidului său și a argumentat că prestația ministrului Muncii „nu a convins”.

„Este foarte posibil, pentru că suntem în opoziție și, de altfel, activitatea ministrului Muncii nu a convins nici în mandatul precedent. Prin urmare, este momentul oportun să se dea un vot de blam pentru acest ministru. Faptul că în acest context a fost susținută moțiunea avansată de un alt partid este o conjunctură, dar este oportun”, a spus Carmen Spătăcean (USR).

Cosmin Corendea, deputat AUR, consideră că dimpotrivă, moțiunea simplă are efect juridic și îi acuză pe senatori că „lipsesc de la muncă pentru a face campanie electorală” în loc să vină să voteze.

„Din păcate, trebuie să-l contrazic pe colegul meu, are efect juridic per că altfel moțiuni simple nu ar mai exista. În al doilea rând, nu este treaba senatorilor să lipsească de la muncă pentru a face campanie electorală. Una e una, alta e alta, dacă ai ședință de plen trebuie să vii la serviciu. Lucrul acesta este neglijat de foarte mulți ani. Tocmai de aceea acest simulacru parlamentar de foarte multe ori are loc în prezența unui număr foarte mic de parlamentari sau, dacă este nevoie, cum a fost la moțiunea împotriva domnului ministru Predoiu, o mobilizare generală, tocmai ca aceste tipuri de moțiuni, moțiuni simple, să nu treacă următoarea. Următoarea o să urmeze marțea viitoare, pe 6 mai, împotriva domnului ministru de externe Hurezeanu la Camera Deputaților. Să vedem atunci mobilizarea colegilor, atât din coaliție, cât și din opoziție, referitoare la campania electorală după primul tur”, a spus Cosmin Corendea.

