Reacții dure în PSD după ce un deputat social-democrat de Buzău a participat la ședința PNL: „A avut toate funcţiile oferite pe tavă”

Deputatul social-democrat de Buzău Petre Emanoil Neagu, fost preşedinte al Consiliului Judeţean, a participat, la Bucureşti, la şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL, unde a fost însoţit de liderul organizaţiei liberale judeţene, Adrian Mocanu. Decizia a stârnit reacţii dure din partea conducerii PSD Buzău.

Participarea lui Neagu la şedinţa liberalilor nu este surprinzătoare, în contextul în care el a fost prezent, în 25 martie, la o şedinţă a Biroului Politic Judeţean al PNL Buzău, gest interpretat drept un prim semnal clar al apropierii de partidul condus la nivel naţional de Ilie Bolojan, relatează News.ro.

Mai mult, deputatul a confirmat, marţi, că a informat oficial Camera Deputaţilor cu privire la decizia de a activa în grupul parlamentar al PNL, urmând să semneze adeziunea în perioada următoare. Odată cu acest pas, Neagu îşi va pierde calitatea de membru al Partidul Social Democrat.

De altfel, nu este prima legătură a acestuia cu liberalii. Neagu a mai fost membru al PNL Buzău până în 2008, când a trecut la PSD, formaţiune în cadrul căreia a ocupat mai multe funcţii importante, inclusiv cea de preşedinte.

Preşedintele PSD Buzău, Romeo Lungu, a declarat pentru SansaNews.ro că se aştepta la această mutare, dar o consideră una motivată de interese personale.

„E un cadou foarte frumos făcut din partea domnului Neagu de ziua mea, astăzi. Mă aşteptam la acest lucru pentru că a fost discutat cam de două luni de zile că va pleca”, a afirmat Lungu.

„În aceste momente se văd şi caracterele oamenilor politici (…) mă aşteptam ca la vârsta şi la înţelepciunea lui să se gândească la interesul cetăţenilor, nu la interesul personal. Dar iată că m-am înşelat”, a mai spus Lungu.

Liderul PSD Buzău a susţinut că Neagu a beneficiat de sprijin total din partea partidului, deşi nu a făcut prea multe pentru acest lucru.

„Partidul Social-Democrat i-a oferit totul domnului Neagu (…) a avut toate funcţiile oferite pe tavă de către PSD şi n-a făcut mari lucruri pentru judeţul Buzău”, a declarat deputatul Romeo Lungu, actualul preşedinte al PSD Buzău.

De asemenea, Romeo Lungu consideră că mutarea are la bază o strategie personală.

„Se pare că interesul personal este mult mai important decât interesul cetăţenilor”, a spus el.

Mai mult, liderul social-democrat a pus sub semnul întrebării utilitatea unei astfel de mutări în plan politic.

„O rebranduire la 67 de ani (vârsta lui Petre Emanoil Neagu - n.r.) nu are decât scopul de a avea un interes personal. Totuşi, când eşti ales pe listele unui partid politic trebuie să respecţi votul cetăţenilor şi să duci mandatul până la capăt”, a mai declarat Lungu.

La ultima apariţie publică a celor doi, la începutul lunii aprilie cu ocazia disputării unui meci de handbal de către echipa reprezentativă a judeţului Buzău în cupele europene, Lungu şi Neagu au stat la distanţă unul de altul pe toata durata partidei.

Trecerea lui Petre Emanoil Neagu la PNL ar putea avea efecte importante în politica buzoiană, mai ales în contextul repoziţionărilor din ultima perioadă.

Top Citite
Tudorel Toader la o sedinta
1
Tudorel Toader, despre amenințarea PSD: Alianța de guvernare nu se va rupe, doar se va...
grindeanu bolojan
2
Cum e văzută în presa internațională decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic lui...
man 1
3
Premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit celor care au manifestat în fața Guvernului
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
4
Kelemen Hunor: E inacceptabil ca un partid să-i ceară altuia să-și înlocuiască premierul...
Rumen Radev.
5
Prima reacție a Kremlinului după victoria lui Rumen Radev în alegerile din Bulgaria
Te-ar putea interesa și:
ciucu bolojan
Ciucu dezvăluie că Bolojan le-a transmis liberalilor că PNL trebuie să se lepede de a face politică „a la pesede”
Ilie Bolojan.
Bolojan a început negocierile pentru un Guvern minoritar. Fritz: „Visul PSD de a decide singur soarta țării este o iluzie”
dominic fritz
„Nimeni nu vrea să se bazeze pe voturile extremiștilor”. Ce spune Dominic Fritz despre un Guvern minoritar, cu sprijinul Opoziției
stolojan -Mediafax Foto-Stefan Micsik 1
Theodor Stolojan: „O țară care își dă cu stângul în dreptul. Costul nu va fi plătit de domnii cu cutii de pantofi pline de euro”
ID225624_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce spune Cătălin Predoiu despre preluarea funcției de premier, în locul lui Bolojan
Recomandările redacţiei
george simion sustine un discurs
George Simion pune trei condiții pentru a începe negocierile cu alte...
INSTANT_COALITIE_BUGET_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan: „Decizia PNL e să nu mai facă o Coaliție cu PSD”. Cum...
Kelemen Hunor și Peter Magyar
Peter Magyar s-a întâlnit cu Kelemen Hunor. Ce au convenit cei doi și...
grindeanu bolojan
Ce spun PSD și PNL despre varianta unui premier tehnocrat. Sorin...
Ultimele știri
De ce victoria fostului președinte Rumen Radev la alegerile parlamentare din Bulgaria este o veste bună pentru Rusia
Putin cere ca toți rușii să muncească pentru front, „la fel ca în cel de-al Doilea Război Mondial”
Portul Constanța preia operatorul Portului Giurgiulești din Republica Moldova. Anunțul Guvernului despre investiția de la Dunăre
Citește mai multe
