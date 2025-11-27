Reacții în scandalul diplomei lui Ionuț Moșteanu: liderul AUR George Simion îi cere demisia. Ce spune Guvernul

Președintele AUR George Simion cere de urgență demisia lui Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării și îl acuză că „a mințit în acte oficiale ale statului român” cu privire la studiile pe care le are. În schimb, purtătoarea de cuvânt a Guvernului Ioana Dogioiu a declarat, referitor la neclaritățile din CV-ul lui Moșteanu că nu a discutat subiectul cu premierul Ilie Bolojan, însă pare a fi vorba de ceea ce ps-ar putea numi „o eroare materială”.

„Ionuț Moșteanu trebuie să demisioneze urgent! De aproape 10 ani se perindă prin funcții înalte ale statului român cu o facultate neterminată și specializări inventate, schimbându-și biografia după interesul de moment. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a mințit în acte oficiale statul român, trecând în CV o facultate și o specializare inexistente, doar ca să poată prinde funcții bine plătite la stat”, acuză George Simion, potrivit unui comunicat de presă al AUR.

Sursa citată mai spune că ,în documentele depuse pentru funcții în instituții publice și consilii de administrație la companii de stat, Moșteanu a trecut că a absolvit Universitatea Athenaeum din București, specializarea Management, în perioada 1996–2000, deși universitatea a comunicat oficial că nu l-a avut niciodată student și că această specializare nici nu funcționa în acei ani.

Abia după izbucnirea scandalului, ministrul recunoaște o „greșeală jenantă” și scoate public o altă diplomă, de la Universitatea Bioterra, obținută în 2015, la peste două decenii după ce a început facultatea, mai precizează AUR.

Citește și: Ionuț Moșteanu, explicații cu privire la studiile sale: „Am oprit Automatica, pentru a munci”. Când a terminat facultatea

„Fix în perioada în care își cosmetiza astfel studiile, Moșteanu intra în guvernul tehnocrat, în decembrie 2015, ca și consilier de ministru și apoi secretar de stat la Transporturi, pe funcții pentru care erau obligatorii studiile superioare. În loc să declare proaspăta diplomă de la Bioterra, s-a prezentat în CV-uri ca absolvent «vechi» de Athenaeum, iar mai târziu a mutat și studiile la Bioterra în anii ’90, deși astăzi admite că a susținut licența abia în 2015. Este o jonglerie cinică cu anii și cu facultățile, care arată un tipar clar de fals și disimulare”, potrivit comunicatului AUR.

Acum, după ce a fost prins cu facultatea inventată în CV, Ionuț Moșteanu ne spune sfidător că și-a dat licența în 2015, la 42 de ani, și încearcă să reducă totul la „o eroare”, mai subliniază Simion.

Un ministru al Apărării care își umflă studiile și își rescrie biografia după cum îi convine nu mai poate vorbi credibil nici despre onoare, nici despre respectul față de uniformă, nici despre sacrificiul militarilor români, adaugă liderul AUR.

Ionuț Moșteanu nu mai are credibilitate și trebuie să demisioneze urgent din funcția de ministru al Apărării, consideră AUR.

„USR, partid care s-a lansat cu lozinca «fără penali» și «oameni competenți», își dă astăzi arama pe față: niciunul dintre miniștrii actuali ai USR nu are studii reale în domeniul pe care îl conduce și nici experiența necesară pentru acel portofoliu. Avem un guvern care predică meritocrația, dar livrează românilor miniștri cu facultăți inventate în CV, diplome întârziate și zero credibilitate”, a declarat George Simion, președintele AUR.

Ioana Dogioiu: „Înţeleg că este vorba de ceea ce s-ar numi o eroare materială”

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului Ioana Dogioiu a fost întrebată, la finalul ședinței de joi a Executivului, despre poziţia premierului cu privire la neclarităţile din CV-ul ministrului Apărării, Ionuţ Moşteanu.

„Nu am discutat acest aspect cu domnul premier, deocamdată cel puţin, am văzut doar ceea ce a comunicat public domnul Moşteanu. Înţeleg, din postarea domniei sale, că este vorba de ceea ce s-ar numi o eroare materială, adică în CV-ul respectiv, în loc să treacă Facultatea Bioterra, pe care o terminase cu licenţă, conform diplomei, cu un an înainte de redactarea CV-ului, a trecut Atheneum. De ce s-a întâmplat asta, nu ştiu, nu am detalii. Dar din CV am observat că data finalizării studiilor este certă, din postarea pe care a făcut-o şi din datele de pe diplomă, şi anume 2015, la Bioterra, cu specializarea pe inginerie. CV-ul înţeleg că este din 2016, dacă am datele corecte. Deci pare, nu dau eu verdicte, dar pare o eroare materială acolo”, a explicat Dogioiu.

Ea a completat că nu a discutat cu Ilie Bolojan despre acest subiect.

„Înţeleg că a fost o eroare, mai multe decât a comunicat domnul ministru Moşteanu eu nu am comunicat şi nu am discutat acest subiect cu domnul premier”, a completat Ioana Ene Dogioiu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Buzoianu: „A venit asumat și a explicat absolut toate lucrurile”

Ministra Mediului Diana Buzoianu a afirmat că Ionuţ Moşteanu în primul rând a putut să-şi pună diploma și că acesta „a venit asumat şi a explicat absolut toate lucrurile”. „Îamenii care astăzi vor să facă reforme sau vor să schimbe lucruri în bine pentru România vor fi atacaţi”, a adăugat ministra Mediului.

„Domnul Ionuţ Moşteanu, în primul rând, a putut să-şi pună diploma. A putut să-şi pună o diploma. Eu sunt convinsă că întrebările pe care le aveţi pentru domnul Moşteanu, puteţi să le puneţi domnului Moşteanu, dar eu, personal, cred că absolut toate studiile care pot fi arătate pe Facebook, şi da, a venit asumat şi a explicat absolut toate lucrurile care au fost obiectul întrebărilor de-a lungul timpului, a dat toate detaliile şi toate informaţiile”, a declarat Diana Buzoianu, întrebată despre scandalul legat de CV-ul ministrului Ionuţ Moşteanu, care îi este și coleg în USR, în conferința de presă susținută după ședința de Guvern.

Ea a precizat că „mai important decât orice este inclusiv ce s-a făcut în ultimul timp, la Ministerul Apărării”.

„Dacă este să ne uităm numai la cum au fost gestionate fonduri uriaşe, mai ales prin programul SAFE, ne dăm seama că este nevoie acolo de competenţă şi că există competenţă. Şi există aceste studii”, a adăugat Buzoianu.

„Eu sunt convinsă că oamenii care astăzi vor să facă reforme sau vor să schimbe lucruri în bine pentru România, vor fi atacaţi. (...) Acum nu pot să zic eu exact din ce direcţii vor fi atacaţi, dar sunt absolut convinsă şi văd şi eu pe zona de mediu, cu cât încercăm să rezolvăm mai multe probleme, cu atât sunt anumite persoane mai supărate. Dar este bine că politica publică nu se face pentru grupuri de interese, ci cu gândul la interesul public”, a conchis Buzoianu.

Editor : Ana Petrescu