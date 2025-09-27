Live TV

Foto Reacții online la vizita lui Bolojan în Alba: cereri de scădere a prețului la curent și ironii despre „haina călcată în picioare”

Data publicării:
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan. Foto:Inquam Photos / George Călin

Mesaj pentru Bolojan: „Micșorați prețul pe kW”

Ilie Bolojan a scris, pe pagina de Facebook a Guvernului României, despre vizita pe care a făcut-o astăzi la compania Transavia,în județul Alba. Internauții au comentat postarea premierului, unul l-a rugat pe șeful Guvernului să micșoreze prețul pe kW, altul i-a transmis că pe internet încă e mare publicitatea pe seama lui Călin Georgescu și a lui George Simion, iar altcineva l-a ironizat, spunându-i „austeritate, austeritate ... dar asa haina călcată în picioare nu am văzut!”.

Prim-ministrul a anunțat, pe rețeaua de socializare, că a discutat cu fondatorul și managerul companiei Transavia, Ioan Popa, despre debirocratizare și politici publice care să susțină creșterea producției interne și a exporturilor.

„I-am mulțumit azi, la sediul din județul Alba al companiei Transavia, domnului Ioan Popa, fondatorul acesteia, pentru produsele de calitate livrate zi de zi, pentru cele peste 2.300 de locuri de muncă și pentru taxele plătite bugetului de stat. Potențialul agricol al României poate fi pus în valoare prin firmele care s-au dezvoltat în acești ani, care pot să-și crească capacitatea de producție și să-și diversifice sortimentele. Vom avea astfel mai multe produse românești în magazine și mai puține importuri”, a declarat Ilie Bolojan, potrivit postării de sâmbătă pe pagina de Facebook a Guvernului.

„Nu un Guvern dezvoltă o țară”, a continuat premierul.

„Oamenii și companiile fac acest lucru. Guvernul creează condițiile pentru ca oamenii și firmele să performeze. Am discutat despre cum facem să debirocratizăm avizările și obținerea autorizațiilor și cum stabilim politici publice ce susțin creșterea producției interne și a exporturilor”, a conchis Bolojan.

Mesaj pentru Bolojan: „Micșorați prețul pe kW”

O internaută a comentat la postarea de sâmbătă, pe pagina de Facebook a Guvernului, și i-a atras atenția premierului că aceleași partide sunt la conducere de 35 de ani. „Ce ați construit în 35 de ani”, l-a întrebat ea, adăugând că „și Vietnamul arată reconstruit, după un război interminabil”.

„Și....altele pe care le-ați anihilat în 35 de ani ....companii de creștere porcine ...și în alte industrii care au fost considerate «poluante , învechite» ...ați ras tot ... Doar privații construiesc , atunci cînd nu mai răzbesc, vând , dar voi ...CE AȚI construit în 35 de ani ....doar tăieri, vânzari , radieri ....ratați. De 35 de ani aceleași partide cu aceeași oameni, cu studii făcute în timpul existenței ca membru de partid, slugile CUI ? Și Vietnamul arată reconstruit, după un război interminabil”, a scris o internaută la postare.

„Micșorați prețul pe kW ne duceam pe râpă acum nu mai târziu!”, i-a cerut o altă persoană premierului.

„Vă comunic că pe internet continuă să fie mare publicitate pe seama lui Călin Georgescu și a lui Simon”, i-a spus altcineva lui Ilie Bolojan.

Altcineva l-a întrebat ironic pe prim-ministru: „Austeritate, austeritate ... dar așa haină călcată în picioare nu am văzut!”.

Transavia Bolojan
Foto: Guvernul României Facebook

De asemenea, o altă persoană l-a întrebat: „Trebuie să-ți faci poză cu toți donatorii din campania lui ND?”.

„Dă afară din sinecuri că așa ai promis!! Până acuma ai dat doar din ce-i de la jug!!”, i-a cerut un alt internaut.

„Huuuuooooo trădătorilor inapți. Demisia bolovane”, „Demisiaaaaaaa! Ce nu ați înțeles?!” și „Măi carcasă, DEMISIA!”, au precizat doi internauți.

„Bolovan incompetent!”, a adăugat altcineva.

guvern bolojan
Captură foto a postării de pe pagina de Facebook a Guvernului României

Editor : Ana Petrescu

