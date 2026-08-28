Primele reacții politice apar după ancheta Recorder privind trecutul șefului SPP, Lucian Pahonțu, și după poziția exprimată de președintele Nicușor Dan. George Simion acuză o manipulare în favoarea actualului șef al statului și susține că Pahonțu ar fi contribuit la victoria acestuia în alegeri. De la USR, Dominic Fritz cere explicații și spune că acuzațiile trebuie lămurite, în timp ce PSD nu a avut, până la această oră, o reacție publică pe acest subiect.

Primele reacții politice apar după ancheta Recorder privind trecutul lui Lucian Pahonțu, șeful Serviciului de Protecție și Pază (SPP), și după declarațiile președintelui Nicușor Dan pe acest subiect.

George Simion acuză o manipulare în favoarea lui Nicușor Dan și susține că în spatele acesteia s-ar fi aflat inclusiv Lucian Pahonțu. Liderul AUR afirmă că acesta ar fi contribuit la victoria lui Nicușor Dan în alegerile prezidențiale.

„Ați descoperit că votul vostru pentru Nicușor a fost unul total greșit. V-au încolonat la secțiile de vot să votați cu matematicianul, onestul, pro-europeanul. Dar să știți că Pahonțu era securist demult. Și Coldea, Kovesi. Au anulat alegerile și voi ați susținut. Ați aplaudat. Să aplaudați. Așa trebuia. Să anulați alegerile că a fost interferență. Nu a fost”, a afirmat George Simion.

Liderul AUR a continuat atacul și a susținut că alegătorii au fost manipulați.

„Înțelegeți că ați greșit. Nu-i mai ascultați pe cei care vă manipulează. Da, la butoanele celor care vă manipulează au stat Pahonțu, despre care știau tot trecutul lui. A stat Coldea, despre care știau trecutul și acum vin Recorder, Declic, ONG-uri supărate că le cerem transparență, să le spunem cine donează la acele ONG-uri”, a mai spus Simion.

Fritz: „Trebuie să aflăm tot adevărul”

Și Dominic Fritz a reacționat la dezvăluirile despre Lucian Pahonțu. Invitat la Digi24, liderul USR a declarat că acuzațiile sunt foarte grave și că șeful SPP trebuie să ofere explicații.

„Sunt acuzații foarte grave. Simt un cartel al tăcerii”, a spus Dominic Fritz.

El a subliniat că Pahonțu trebuie să clarifice acuzațiile privind implicarea sa în evenimentele din decembrie 1989 și în reprimarea protestelor din timpul Mineriadei.

„Faptul că este acest cartel al tăcerii e un lucru destul de grav. Trebuie să ne dea răspuns Pahonțu. Dacă aceste acuzații sunt grave, trebuie să pună tot adevărul pe masă. Care a fost rolul în '89, implicarea în represaliile lui Ceaușescu. Foarte important este și... nu e vorba doar de un om, ci de un întreg sistem. Trebuie să aflăm care au fost instituțiile care au acoperit adevărul. Dacă se adeverește, cine a știut ce, când, de ce nu a fost declarația de noncolaborare, deși era cerută de lege. Toate răspunsurile trebuie să le găsim”, a declarat Dominic Fritz.

Liderul USR a avertizat că situația nu ar trebui ignorată. „Cel mai rău ar fi să băgăm lucrul ăsta sub preș”, a adăugat Fritz.

Ce a spus Nicușor Dan despre Lucian Pahonțu

Președintele Nicușor Dan a declarat, după dezvăluirile Recorder, că nu consideră justificată controversa apărută în jurul șefului SPP și a precizat că Pahonțu nu se află în categoria persoanelor care, în opinia sa, nu ar trebui să ocupe funcții înalte în stat.

Întrebat dacă va cere demiterea lui Lucian Pahonțu și dacă situația acestuia va fi discutată în CSAT, șeful statului a declarat că există o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării programată pentru 7 septembrie, dar că aceasta nu are legătură cu acest caz.

„Reprimarea manifestațiilor de la Revoluție, respectiv de la Mineriadă, este o pată în istoria României. E regretabil că parchetele nu au elucidat până la momentul acesta. Îmi doresc, dar sunt circumspect că o să o facă”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a adăugat că orice persoană care a participat la acțiuni de reprimare nu ar trebui să ocupe o funcție înaltă în statul român.

„Orice persoană care a reprimat, participând la acțiuni de reprimare, nu are ce să caute într-o funcție înaltă în statul român. Trei: domnul Pahonțu nu e în această situație”, a declarat Nicușor Dan.

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Șeful statului a subliniat, de asemenea, că SPP nu este un serviciu secret.

Potrivit anchetei Recorder, Lucian Pahonțu ar fi participat la reprimarea baricadei de la Intercontinental, în 21 decembrie 1989, precum și la înăbușirea protestelor din timpul Mineriadei din 1990.

Deocamdată, din partea PSD nu a fost transmisă, până la această oră, o reacție publică referitoare la dezvăluirile despre șeful SPP.

Editor : C.A.