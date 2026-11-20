Decizia ANI privind incompatibilitatea lui Radu Miruță a atras mai multe reacții politice. În timp ce deputata PNL Alina Gorghiu a făcut referire la „USR-partidul îngerilor”, deputata AUR Ionelia Priescu a acuzat USR de dublu limbaj în privința integrității.

Alina Gorghiu a scris despre decizia ANI într-o postare pe Facebook, în care a făcut referire la discursul reprezentanților USR despre integritate, lege și moralitate.

„Serios?! USR-partidul îngerilor! Fritz a declanșat epidemia de «integritate» în USR. Ce ne facem, fetelor?!”, a scris deputata PNL.

Aceasta a făcut referire la comunicatul ANI, potrivit căruia Radu Miruță s-ar fi aflat în stare de incompatibilitate în perioada 2 iunie 2022 – 22 ianuarie 2023, când a deținut simultan calitatea de deputat și a desfășurat activități specifice unei persoane fizice autorizate (PFA), prin întocmirea și depunerea unui raport de expertiză judiciară.

„Cum s-ar zice: fără penali, integri, nevinovați, frumoși și tineri! De dimineață până seara dau lecții de la orice tribună despre integritate, lege, stat de drept, etică, morală și … despre vinovăția altora”, a mai transmis Alina Gorghiu.

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Ce spune o deputată AUR

La rândul său, deputata AUR Ionelia Priescu a criticat USR, susținând că partidul aplică un dublu standard în privința integrității politice.

„USR a promis că va curăța politica românească de corupție, dar pare că useriștii au uitat tocmai de liderii lor. După Clotilde Armand și Dominic Fritz, acum este rândul lui Radu Miruță, fost ministru al Apărării și deputat USR, să fie declarat incompatibil de Agenția Națională de Integritate”, a declarat aceasta.

Deputata AUR a susținut că situația lui Radu Miruță contrazice mesajele publice ale USR privind integritatea și i-a cerut fostului ministru să ofere explicații și să își asume responsabilitatea politică. Totodată, Ionelia Priescu a făcut referire la întrebările privind achizițiile prin programul SAFE.

„România nu are nevoie de lecții de moralitate ținute de un partid care nu reușește să își rezolve propriile probleme”, a mai transmis Priescu.

ANI a constatat că Radu Miruță s-a aflat în incompatibilitate între 2 iunie 2022 și 22 ianuarie 2023, când, în calitate de deputat, a desfășurat și activități specifice unui PFA, prin întocmirea și depunerea unui raport de expertiză judiciară.

În 2024, fostul ministru publicase un răspuns primit de la ANI, potrivit căruia cele două activități nu generau o situație de incompatibilitate. Acum, Miruță a respins acuzațiile și a declarat că decizia nu îl va determina să renunțe la măsurile luate în timpul mandatului.

„Dacă și-a imaginat cineva că așa mă va înmuia din fermitatea cu care am făcut curățenie în instituțiile statului, se înșală”, a transmis acesta.

Raportul ANI poate fi contestat în instanță. Dacă rămâne definitiv, acesta poate duce la pierderea mandatului și la interdicția de a ocupa o funcție publică.

Editor : C.S.