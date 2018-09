Recomandarea lui Victor Ponta pentru Tăriceanu

Partidul fondat de fostul premier Victor Ponta va propune un candidat de centru stânga pentru prezidenţialele de anul viitor. El îi indică pe doi foşti colegi din PSD - Ecaterina Andronescu şi Eugen Teodorovici - ca posibili prezidenţiabili. Deşi a mai trecut prin experienţa unei candidaturi, Victor Ponta spune că aşteaptă să fie achitat definitiv în procesul penal pe care îl are şi se va înscrie în cursa pentru palatul Cotroceni din 2024.

Victor Ponta: Am aflat că pe centru stânga nu are nici un candidat. Într-o societate democratică normală, cu un electorat de milioane de centru stânga, vom propune noi un candiat. S-ar putea să intre în turul 2. Poate să fie doamna Andronescu, poate să fie altcineva, un om de centru stânga. Putem să îl susținem pe Teodorovici la funcția de preşedinte. Dacă aude că îl susținem, da. Dintre candidaţii de dreapta, pentru domnul Iohannis nu am niciun fel de simpatie, nici de inamiciţie, e problema domniei sale. La domnul Tăriceanu îi fac o singură recomandare prietenească: să nu-l aibă pe dl Dragnea şef de campanie pentru că l-a avut şi Geoană, l-a avut şi Ponta şi Dragnea are un talent extraordinar să-şi vândă candidaţii pentru interesele lui.

El a spus că nu va candida la prezidenţiale pentru că nu crede că îşi va finaliza dosarul penal. "Dacă se va finaliza, o să mă gândesc foarte serios să candidez în 2024. M-am grăbit o dată, nu mă grăbesc a doua oară. Nu m-am născut să fiu candidat la funcţia de preşedinte. În schimb mă voi implica în campanie pentru candidatul pro România. O să fie un candidat cu care o să mă mândresc", a adăugat Ponta.

