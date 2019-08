Rectificarea bugetară riscă să rupă coaliţia. ALDE respinge varianta propusă de PSD

Guvernul urmează să publice proiectul de rectificare bugetară care va fi aprobat în şedinţa executivului din 5 august. Rectificarea este negativă, deficitul este de 20 de miliarde de lei, adică 1,94% din PIB, iar mai multe ministere cheie, printre care Transporturi, Educaţie şi Sănătate pierd bani. Serviciile de informaţii, cu excepţia STS vor primi bani în plus la rectificarea bugetară. Sunt, în continuare, nemulţumiri mari la partenerii din ALDE. „Dacă va rămâne aşa, nu se va bucura de susţinerea noastră.”, a declarat vicepreşedintele ALDE, Varujan Vosganian, pentru Digi24.ro.

Nemulţumirea celor din ALDE ţine de tăierile de la ministere importante, nealocarea unor sume pentru investiţii, aşa cum au fost convenite în coaliţie la începutul anului, precum şi alocare a jumătate de miliarde de lei pentru servicii, susţin reprezentanţii partidului condus de Călin Popescu Tăriceanu.

„Îmi pare rău că după anunţarea candidaturilor la alegeri, relaţia în coaliţie debutează aşa. Am avut luni o întâlnire cu colegii din PSD, unde ne-am exprimat obiecţiile. Trebuia să ne întâlnim, din nou, miercuri, după şedinţa de Guvern. Noi am aşteptat, dar nu am mai fost chemaţi la discuţii. Până în clipa de faţă, rectificarea este un proiect PSD.”, a mai declarat Vosganian pentru digi24.ro.

Ce ministere pierd la rectificare

Ministerul Transporturilor pierde cei mai mulţi bani la rectificarea bugetară, aproape 3 miliarde de lei, adică mai bine de 20% din buget. Motivul acestei tăieri ţine de neîndeplinirea planurilor de investiţii. Mai exact, în primele 6 luni ministerul Transporturilor a cheltuit doar 30% din buget.

Ministerul Educaţie pierde la rectificare 2 miliarde de lei, pentru că nu a fost finanţat un program din fonduri europene în acest an, cel privind tablele interactive.

Şi de la ministerul Sănătăţii sunt tăiaţi 400 de milioane de lei.

Cine primeşte bani în plus

Administraţia Prezidenţială primeşte 9,5 milioane de lei

SRI obţine la rectificarea bugetară 390 de milioane

SIE primeşte 46 de milioane de lei

SPP va avea cu 42 de milioane de lei mai mult

În timp ce de la STS vor fi luaţi 70 de milioane de lei.