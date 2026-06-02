Rectorul Politehnicii Iași, senator PSD, se laudă că a adus în partid 220 de studenți: „Mi-am asumat să aduc tineri în echipă”

Dan Cașcaval, rectorul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) și senator PSD, le-a transmis social-democraților, pe un grup intern de comunicare, că 220 de studenți din cadrul universității s-au înscris în partid. Acesta se laudă că și-a asumat „responsabilitatea aducerii tinerilor în echipă”, nu doar ca simpatizanți, ci în calitate de membri.

O captură de ecran în posesia căreia Digi24.ro a intrat arată cum rectorul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI), Dan Cașcaval, îi anunță pe colegii de partid, pe grupul intitulat „PSD - județul Iași”, că 220 de studenți din cadrul Universității s-au înscris în partid.

„Cred că este dovada că, dincolo de cuvinte, exemplul personal și ceea ce transmiți generației tinere contează. Pentru că mi-am asumat responsabilitatea aducerii tinerilor în echipă. Nu doar simpatizanți, ci membri de partid”, a mai scris senatorul PSD pe grupul de Whatsapp.

Mesajul a fost urmat de felicitările colegilor de partid.

Dan Cașcaval nu a răspuns apelurilor Digi24.ro pentru un punct de vedere. Acesta a declarat anterior pentru Edupedu.ro că nu a făcut propagandă politică în universitate și nu are nicio legătură cu înscrierile.

„În primul rând, eu mă bucur că s-au înscris studenții. Asta nu este rău că se implică în activitatea politică, dar luna trecută s-au înscris aproape 700 de tineri în organizația PSD din județul Iași. Probabil că printre aceștia sunt și cei 220 de studenți. Eu am fost informat despre înscrierea lor de la biroul central, nu am făcut sub nicio formă și nu fac propagandă politică în universitate și vă poate confirma oricine din universitate”, a declarat rectorul, potrivit sursei citate.

Senatorul PSD a mai precizat că nu s-a întâlnit cu studenții și nu îi cunoaște.

