Prof. univ. dr. Marian Preda avertizează asupra riscurilor pe care le-ar presupune intrarea AUR la guvernare, dar și asupra scenariului în care partidul condus de George Simion ar rămâne în afara puterii și ar ajunge, în timp, la o majoritate care să-i permită inclusiv modificarea Constituției. Invitat la emisiunea „În fața ta” de la Digi24, rectorul Universității din București l-a descris pe George Simion drept un om politic „și nou, și vechi” și a spus despre acesta că înțelege o parte a societății românești, pe care însă „în mare parte o manipulează”. Interviul integral poate fi urmărit, de la ora 14.00, la Digi24, în cadrul emisiunii „În fața ta”.

Rectorul Universității din București, Marian Preda, l-a descris pe liderul AUR drept un om politic „și nou, și vechi”, afirmând că „guruul adevărat al mișcării” este fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu.

Întrebat dacă, raportat la felul în care transmite mesaje pe rețelele sociale, liderul AUR înțelege mai bine societatea, Marian Preda a declarat că relația lui George Simion cu alegătorii presupune, în mare parte, și manipulare.

„Înțelege foarte bine acea parte a societății pe care, să spunem, că o reprezintă, dar, de fapt, în mare parte o manipulează. Cei 1,8 milioane de urmăritori pe Facebook reprezintă, probabil, o bună parte dintre cei 35 spre 40% care susțin această orientare. Nu putem să îi scoatem din zona aceea de influență și în niciun caz peste noapte pe cei câteva milioane de români care ar vota în orice circumstanțe cu altcineva”, susține prof. univ. dr. Marian Preda.

Referindu-se la creșterea populismului și a naționalismului, rectorul Universității din București a explicat că perioadele de criză economică și socială sporesc disponibilitatea oamenilor de a susține propuneri radicale.

Marian Preda a amintit criza provocată de pandemia de COVID-19, războiul din Ucraina și conflictele internaționale, precum și schimbările politice din Statele Unite, susținând că toate acestea au contribuit la accentuarea incertitudinii economice și sociale.

„În perioada unei crize, și de aceea, din cauza lipsei de eficiență a acestor subsisteme sau sisteme, foarte mulți dintre cei care interacționează cu sistemul, cetățeni, populație, beneficiari, suferă, plătesc un preț. Și noi am avut crize succesive. Oamenii nu mai au răbdare să plătească un preț, să accepte costurile. Și, în aceste condiții, orice propunere populistă, orice propunere care le spune că trebuie să iasă din criză atrage”, afirmă rectorul Universității din București.

Acesta susține că tendința oamenilor de a alege opțiunile populiste se datorează și ineficienței sistemelor anterioare.

„Când, în loc să dai drumul, în perioadă de criză, la reforme, la o schimbare accelerată, dar controlată, tu ții capacul pe oala sub presiune, nu poți să ajungi decât în pragul unei transformări radicale, adică al unei revoluții. Și aceasta e marea problemă și în România, că nu lasă lucrurile să se consume”, a mai afirmat Marian Preda.

Rectorul Universității din București a ridicat și problema menținerii AUR în afara guvernării, întrebându-se dacă această strategie este sustenabilă pe termen lung

„Dacă ar fi lăsat cumva o guvernare cu AUR... Eu știu, există un pericol, să vedem extremiștii. Dar ce o să facem? Îi ținem acolo, în afara guvernării, pe cei de la AUR, până când ajung cu adevărat majoritari și pot să schimbe și Constituția?”, a spus Maria Preda.

Totodată, întrebat undeva va ajunge România dacă Guvernul Niculescu nu va învestit și criza politică se va prelungi, rectorul Universității din București a declarat că țara noastră va fi „într-o incertitudine și mai puternică”.

Acesta a estimat că ar putea urma o nouă încercare de formare a unui guvern, dar nu a exclus nici organizarea alegerilor anticipate.

„Probabil va mai fi încă o încercare de guvern. Așa simt că, de exemplu, PSD ar vrea să aibă și propriul premier. Nu știu dacă președintele Nicușor Dan va accepta să numească un potențial premier de acolo, pentru că asta ar însemna că linia lui roșie poate fi depășită, și anume o alianță cu AUR. Drept urmare, cred că e mai probabil să ajungem la alegeri anticipate, ceea ce înseamnă prelungirea crizei, ceea ce înseamnă downgradarea României, cu certitudine, de către agențiile internaționale”, a conchis prof. univ. dr. Marian Preda.

Editor : A.P.