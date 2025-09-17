Live TV

Reducerea cheltuielilor și eficientizarea primăriilor, pe agenda consultărilor Guvernului cu aleșii locali

ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Guvernul României, sala Muntenia din Palatul Victoria, Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

La Palatul Victoria au avut loc noi consultări între reprezentanții Guvernului și cei ai administrației publice locale pe tema reformei administrației. Vicepremierii Marian Neacșu și Tánczos Barna, împreună cu ministrul Dezvoltării, Attila Cseke, au analizat situația posturilor din administrație, grilele de personal și prioritizarea investițiilor din fonduri europene și naționale.

Vicepremierii Marian Neacșu și Tánczos Barna și ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Attila Cseke, au discutat cu reprezentanții primarilor și consiliilor județene mai multe aspecte cuprinse în proiectul de lege pentru reforma administrației publice locale, potrivit comunicatului de presă.

Unul dintre subiecte a vizat situația posturilor din administrația publică locală, „în contextul obiectivului asumat de reducere a cheltuielilor și de creștere a eficienței activității”. Pe baza datelor transmise de către unitățile administrativ-teritoriale, a fost realizată o situație ce cuprinde numărul total al posturilor aprobate potrivit organigramelor, numărul posturilor ocupate și al celor vacante.

„De asemenea, această analiză arată numărul posturilor ocupate în funcție de serviciile publice pe care le oferă, precum evidența persoanei, poliția locală, asistență socială, asigurarea derulării proiectelor finanțate din fonduri europene”, se mai precizează în comunicat.

O altă temă discutată a fost „îmbunătățirea grilei de stabilire a numărului de personal din primării și autorități publice locale în funcție de numărul de locuitori din unitatea administrativ-teritorială, astfel încât să crească eficiența serviciilor publice”. În acest context, s-a analizat și „posibilitatea redimensionării structurilor interne din instituțiile publice – direcții și servicii – tot în scopul eficientizării activității”.

Pe agenda consultărilor a figurat și capitolul investiții.

„Reprezentanții Guvernului au menționat că finanțarea proiectelor susținute prin PNRR va fi prioritizată și că se va asigura predictibilitate și transparență pentru susținerea investițiilor din Programul Anghel Saligny”, se arată în comunicat.

Citește și: Olguța Vasilescu, după consultările privind reforma administrației locale: Ministerul Dezvoltării propune reducerea a 13.000 de posturi

La discuțiile de la Palatul Victoria au participat, din partea Guvernului, vicepremierii Marian Neacșu și Tánczos Barna și ministrul Attila Cseke, iar din partea administrației locale reprezentanți ai Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, ai Asociației Comunelor din România, ai Asociației Municipiilor din România și ai Asociației Orașelor din România.

